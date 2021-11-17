Верховная рада разрешит испытания иностранных лекарств на украинцах

Новости Украины

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранным корпорациям проводить клинические испытания новых препаратов на больных украинцах.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуг народа» Михаил Радуцкий.

«Законопроект имеет целью создание законодательной базы для обеспечения тяжелобольных пациентов к инновационному лечению через реализацию программ бесплатного предоставления пациентам лекарств по сочувствию», – сказал он.

Согласно законопроекту, на Украину будут завозиться и предоставляться больным иностранные лекарственные средства, не прошедшие необходимых испытаний и не получившие соответствующей лицензии. После их использования будут составляться отчёты «об эффективности и безопасности использования таких лекарственных средств».

Депутат Наталия Королевская заявила, что это является масштабной кампанией по испытанию новых лекарств.

«Они (украинское правительство – прим.) предлагают проводить клинические исследования ещё непризнанных в мире препаратов на украинцах. Это очень серьёзный и важный законопроект, потому что за клинические исследования корпорации обычно платят огромные деньги. А тут мы что-то не слышим об этом – кто получил деньги, кто предлагает проводить это на Украине, что это за клинические исследования на украинцах?» – возмутилась Королевская.

Однако в ходе голосования документ поддержали 293 депутата из 345 присутствующих. Документ был принят в первом чтении и направлен на дальнейшую доработку.