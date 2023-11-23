Верховная рада решила бороться с «Машей и медведем» при помощи английского языка

Михаил Рябов.  
23.11.2023 01:12
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона Владимира Зеленского, которым вводится особый статус английского языка – его изучение станет обязательным в учреждениях образования, а требование владения английским – обязательным при занятии целого ряда должностей.

«Наша страна более 70 лет была интегрирована в другое пространство – в русскоязычное. И мы, бесспорно, видим результаты этой имплементации, что через такое длительное время нам надо делать коренные изменения, чтобы каждый украинец выдавливал из себя эту русификацию по капле», – объявил спикер Руслан Стефанчук.

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Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона Владимира Зеленского, которым вводится особый статус...

«Для нашего будущего, особенно важно для того, чтобы наша молодежь, наши дети знали английский язык. Дети, которые свободно понимают английский язык, не будут смотреть «Маша и медведь» на ютубе и кучу другого контента, который продолжает использоваться сегодня, и доступ к которому, к сожалению, имеют украинские дети в том числе», – поддержала депутат Инна Совсун.


Однако она выразила сомнение в пункте, который обязует знать английский язык всех прокуроров, предложив исключить это требование из проекта закона ко второму чтению.


Схожее замечание высказала и другой депутат – Оксана Савчук. Она предложила убрать пункт об обязанности знать английский для военнослужащих. Савчук выразила опасение, что новый закон рискует стать профанацией.

«Вы действительно думаете, что все будущие госслужащие, после всех тех законопроектов, которые мы приняли, будут пытаться изучать английский язык, и для этого у них в военное время есть год, два? Ну, мы – реалисты или мы – мечтатели? Еще больше препятствий ставим, когда встанет вопрос для военного, он захочет оставаться в Украине, и просто здесь служить, а мы ему скажем: «Нет, без английского языка ты нам не совсем нужен», – привела пример Савчук.

Самое неожиданное замечание озвучил печально известный депутат Владимир Вятрович.

«Уважаемые коллеги, нужно ли нам лучше изучать и больше применять английский язык? Бесспорно, да. Нужен ли для того специальный Закон об английском языке? Не уверен. Спросим себя, почему такие законы действуют в основном в британских колониях Азии и Африки, почему нет таких законов в европейских государствах? …В нашей Конституции сказано, что государство способствует изучению языков международного общения, и слово «языков» не напрасно употреблено здесь именно во множественном числе», – сказал Вятрович.

Тем не менее, несмотря на некоторые опасения националистов, проект закона в первом чтении был поддержан 278 голосами.

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