13.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Донбасс, Украина
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Верховная рада сегодня даст старт новой волне распада Украины


Верховная рада сегодня официально даст старт избирательной кампании в местные советы, которая имеет все шансы очертить контуры дальнейшего развала Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Сегодня на заседании Верховной Рады Украины планируют утвердить распоряжение о проведении 25 октября местных выборов.

Киев отказался от идеи организации в те же сроки выборов на территории республик Донбасса, поскольку так и не продвинулся в выполнении обязательств, взятых на себя в рамках Минских соглашений. Тем не менее, итоги этих выборов могут оказать существенное влияние на развитие внутреннего конфликта в Украине.

Во-первых, провалы внутренней политики Зеленского и его «слуг» вряд ли позволят им получить поддержку на местах, а это будет способствовать дальнейшему нарастанию противостояния между центром и областями, вертикальной дезинтеграции.

Во-вторых, в условиях отсутствия крупных консолидирующих сил наиболее контрастно проявят себя межрегиональные отличия: на Западе поддержку получат различные националистические силы, а на Юге и Востоке – оппозиционные. Также не исключено особенно сильное влияние местных элит. Другими словами, речь идет и о горизонтальной дезинтеграции», – заявил Муратов.


«Таким образом, в условиях нестабильной политической, экономической и социальной ситуации с большой долей вероятности именно местные выборы очертят границы будущего развала Украины», – резюмировал общественник.

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