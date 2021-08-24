Верховная рада со скандалом и «ганьбой» проголосовала за большой герб Украины

24.08.2021 20:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент в «День независимости» поддержал в первом чтении проект закона о большом гербе Украины.

Внеочередная сессия Верховной рады была созванная в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На заседании рассмотрели только один вопрос – проект закона «О большом Государственном Гербе Украины» №5712. Несмотря на торжественную обстановку в честь праздничного дня и приглашённых на заседание депутатов первых созывов, вокруг законопроекта разгорелась жёсткая дискуссия.

Депутаты «Европейской солидарности» и им сочувствующие категорически не приняли проект большого герба и настаивали на «классическом» трезубце.

«Когда-то коммунисты, ненавидя наш тризуб, пытались сделать всё, чтобы размыть этот символ, и именно тогда записали в Конституции, что там должны быть другие элементы, в частности, казак, – возмущался депутат «ЕС» Николай Княжицкий. – Вы читали этот закон? В нём написано, что на гербе изображается корона Ярослава Мудрого, но у Ярослава Мудрого не было никакой короны! Корона была у Владимира Великого – это видно на некоторых фресках, а первые наши короли – Ярополк и со временем Даниил, которому этот титул был подарен Папой. Других королей у нас не было. Ярослав Мудрый безусловно величественная личность, но мы не можем в этот святой день («День независимости» – ред.) портить на герб, наш трезубец, этими мистификациями в угоду дешёвому пиару!».

Он добавил, что его политсила в голосовании участвовать не будет, а вместо этого пойдёт на «марш ветеранов».

«Вы видели этот герб? Видели этого льва, у которого намалёвано две левых ноги? Вам стыдно не будет? Перед вашими детьми стыдно не будет? Ещё раз говорю – это тот герб, который в сердце каждого война, наш трезубец неповторимый, он имеет тысячелетнюю историю! Украинские воины, уходя в бой, держали его в сердце, держали его на щитах испокон веков. Мы не будем принимать участие в этом позорном голосовании, не будет превращать наш гордый герб в посмешище ради дешёвого пиара провластных сил, поэтому ответственность за это будет очень большой, наш герб в сердце каждого! Присоединяемся к ветеранам», – истерил депутат.

В свою очередь защищать проект большого герба Украины вышел вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

«За 25 лет мы так и не выполнили 20 статью Конституции и не приняли большой государственный герб, потому что только с принятием большого государственного герба, мы можем закрыть гештальт государственных символов, и это была историческая просьба от первого президента Украины – к сегодняшнему. При этом трезубец как был, так и будет оставаться основным гербом нашего государства, потому что это наследие равноапостольного князя Владимира Великого, которую мы должны сберечь и приумножить. От имени президента Украины, просьба сплотиться вокруг исторического для всего народа Украины решения и поддержать законопроект и в день 30-летия подарить нашей стране большой государственный герб Украины», – призвал Стефанчук.

В это время в зале начали топать и выкрикивать «Ганьба-ганьба!», причём к депутатам «Евросолидарности» присоединились приглашённые престарелые парламентарии первых созывов. Спикер Рады Дмитрий Разумков даже вынужден был сделать замечание.

«Уважаемые коллеги, не кричите и не ломайте Раду», – воззвал Разумков.

Также против проекта герба особо истерично высказалась одиозная депутат от «ЕС» Ирина Геращенко.

«Это двадцатилетний Василий Пелиш, ему отрубили руку российские оккупанты за то, что у него на руке был вытатуирован наш герб – наш трезубец, – размахивала на трибуне фотографиями Геращенко. – Трезубец у наших военных не только на руке, он в сердце. Сегодня мы не имеем права предать украинскую армию, и если сегодня депутаты первого созыва, которые голосовали за независимость, говорят нам, что этот политический винегрет, который вы внесли в сессионный зал – позор, давайте их услышим!». «Давайте не дадим Зеленскому повторить эту же ошибку, когда их не пригласили ни на парад, ни в Мариинский дворец, давайте не проголосуем за то, к чему сегодня призывают нас наши коллеги с первого созыва, наш герб – трезубец, он лаконичный, исторический, политически правильный, один из символов государства», – призвала депутат.

Тем не менее, документ за основу поддержали 257 народных депутатов, 213 из которых от партии «Слуга народа», а также 13 и 16 от «Батькивщины» и «Довиры».