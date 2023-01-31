Верховная рада собирается официально просить НАТО ввести войска

Вадим Москаленко.  
31.01.2023 09:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


В Верховной раде собираются принять законопроект о разрешении войскам НАТО официально вести боевые действия на территории Украины. Так в Киеве намерены легализовать появление западных истребителей, которыми будут управлять  иностранные летчики, а обслуживать – специалисты с Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Верховной раде собираются принять законопроект о разрешении войскам НАТО официально вести боевые действия...

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«Сколько лет готовится пилот? Минимально семь лет. У нас есть, или было семь лет? Нет. Если нам дают самолёт, его будут обслуживать не украинцы. Это значит, что к каждому самолёту идёт большая бригада обслуживания, как и к каждому танку «Абрамс».

А как, с точки зрения законодательства Украины, F-16 могут залететь сюда, равно как и бригады обслуживания танков, если у нас есть Конституция?» – сказал политолог.

Чаплыга объяснил, что для этого депутатам достаточно всего лишь ввести несколько правок в закон о международных военных учениях.

«Конституция Украины предусматривает возможность международных военных учений на территории Украины. Это нормально. Приедут к нам американцы, французы, поляки, турки, и будем мы вместе учиться отражать угрозы.

Но разрешение на это должна давать Верховная рада. У нас по этому поводу есть закон «О порядке допуска и условиях пребывания Вооружённых сил других государств на территории Украины».

Этот закон предлагается дополнить некоторыми новыми словами. В частности, в части третьей, статье двенадцать, после слов «Применение оружия во время…», раньше там шло «учений», дополнить словами: «… выполнение боевых, миротворческих и гуманитарных задач». Перефразирую: «НАТО, введи войска!» – резюмировал он.

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