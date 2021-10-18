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18.10.2021 19:40 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Верховная Рада стала «пятым колесом» в телеге режима Зеленского

Новости УкраиныУкраинский парламент потерял всякую самостоятельность и служит лишь для принятия очередных законов для продолжения...

Украинский парламент потерял всякую самостоятельность и служит лишь для принятия очередных законов для продолжения выкачивания денег из страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховная Рада сейчас фактически играет роль «пятого колеса» от которого ничего не зависит. Как ей скажут – она под козырек: «хорошо: сделаем». Но при этом усиливает скандалы и ослабляет общую устойчивость существующего режима.

И вот, те законопроекты, которые скоро станут законами, они логичны – иначе этим людям не сделать. Почему сужается база кормления нынешних элитариев, нужно где-то искать источники, искать, чтобы содрать. С них еще и требуют из-за границы – отдай треть госюбюжета как платежи за внешние долги.

Советское наследие уже проедено. На внешних долгах далеко не уедешь. Проголодались не только наши элитарии, но и Запад. Те, кто дает кредиты, не готовы отступать, им нужно и дальше сосать – из нефтегазового сектора, из инфраструктуры. Так что положение для элитариев ужасающее, и поэтому нужно у народа все выгрести», – сказал Валентин Якушик.

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