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Верховная рада приняла обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам западных стран с требованием срочно освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», документ представил член партии «Слуга народа» Давид Арахамия, обвинивший грузинское правительство в жестокости (оцените ублюдочность деятеля, который сам представляет режим, осуществляющий бомбардировки городов Донбасса и массовые репрессии несогласных, – прим. ред.).

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«Это вообще нельзя даже назвать Освенцимом или Бухенвальдом. Действительно это выглядит так, что они просто пытаются сейчас его привести к гибели. Это наш граждан Украины, это чиновник Украины. Умышленные обвинения, политическое преследование, мы все это знаем», – Арахамия потребовал считать отощавшего Саакашвили украинцем.

Он также обвинил Грузию в том, что она до сих пор не разорвала всех связей с Россией.

«Мы знаем, как грузинские власти сейчас возобновляют авиасообщение со страной-агрессором. Мы знаем, сколько россиян открыли банковских счетов в грузинских банках. Мы знаем, что в каждом почти отчете об избежании санкций фигурирует Грузия, как страна. Хотя грузины наши братья, вы знаете, что я родом из Грузии. И мы видим очень много грузин – как народ они действительно помогают украинцам и Украине, и способствуют. Но, к сожалению, грузинские власти делают полностью все наоборот. Поэтому мы регистрируем это постановление с одной целью: еще раз напомнить, госпожа Саломе, она недавно помиловала Нику Гварамия, как политзаключённого. Кстати, он посещал сегодня наш парламент. Фактически были притеснения на свободу слова. Сегодня другой наш шаг по господину Михаилу, мы хотим призвать и принять постановление. И призвать парламенты и всех других европейских стран, чтобы они приняли аналогичные резолюции и таким образом мы просто сделаем такую, знаете, международную коалицию по спасению господина Михаила», – добавил Арахамия.

После чего в зале выступлений украинские депутаты фактически договорилась до призывов к гражданской войне в Грузии. Так, скандально известный Алексей Гончаренко призвал грузин идти на штурм тюрьмы, в которой содержится Саакашвили (политическая проститутка из Одессы забыл упомянуть, как его партийный босс Порошенко сам вышвырнул Саакашвили за границу и лишил гражданства, – прим. ред.).

«Сейчас речь идет не о политике Саакашвили, а о гражданине Украины Саакашвили, которого на наших глазах убивает грузинская власть, убивает и пытает его на радость Путину, потому что единственный человек, который радуется, когда видит, как Саакашвили просто умирает на наших глазах, это Путин. И вообще, друзья, это даже не о Саакашвили вопрос, на наших с вами глазах уничтожается независимая Грузия, на наших с вами глазах происходит оккупация Грузии Россией и мы должны об этом говорить и мы должны помочь грузинскому народу остановить это. Друзья, сегодня еще один большой праздник – это День взятия Бастилии. Я, конечно, приветствую Францию, но сейчас я хочу обратиться к грузинам, когда вы возьмете свою Бастилию, потому что иначе вы потеряете свою страну», – призвал Гончаренко.

После выступлений в ходе голосования обращение поддержали 285 депутатов из 224 необходимых. Документ был одобрен и отправился по адресатам.