Верховная рада утвердила закрытие русских школ: «Оппозиция» позорно молчала

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде сегодня повторилась позорная ситуация времен Петра Порошенко, когда присутствующие в зале депутаты, называющие себя «оппозицией», будто набрали в рот воды и не стали протестовать против исключения из законодательства термина «Великая Отечественная война». Аналогично поступили «оппозиционеры» всех мастей и сегодня при утверждении окончательного варианта закона об образовании, который ликвидирует русские школы на Украине. Молчали все – и депутаты, ориентирующиеся на Виктора Медведчука, и на Рината Ахметова, и внутренние фрондеры «Слуги народа» из группы Игоря Коломойского.

Справка «ПолитНавигатора»: Согласно нововведениям, для школ с обучением на языках стран, входящих в Евросоюз, с 5-го класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9-м классе и 60% – в старшей школе. Для «школ с другими языками обучения», в число которых входит русский, предусмотрено, что с 5-го класса не менее 80% предметов должны будут преподаваться на украинском языке.

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Фактически закон приняли под молчаливое согласие фракции, позиционирующей себя как главного защитника русскоязычных украинцев – «Оппозиционного блока – За жизнь» Виктора Медведчука. Более того, двое депутатов партии даже проголосовали «За» (Макаренко и Лукашев), а «против» – лишь трое (Волошин, Дунаев и Левочкина). Остальные или воздержались, или не голосовали. Сам Медведчук – «воздержался», а второй лидер фракции Юрий Бойко уклонился от голосования.

Законопроект за ликвидацию русских школ, за исключением отсутствующих, единогласно поддержали: пропрезидентская фракция «Слуга народа», партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. При этом депутаты «Голоса» Святослава Вакарчука практически всем составом воздержались.

«Голосование за ликвидацию русских школ на Украине. Где там «наш человек на Украине», «наша надежда», кум Путина, в конце концов? Где Медведчук? А, он «воздержался». Хороший друг России!

Где «защитник канонического православия», где «друг патриарха», где «исконно русский человек» Новинский? Ой, он тоже «воздержался».

Там, в списке «воздержавшихся» ещё много подобного шлака. Один Шенцев чего стоит! В своё время его называли чуть ли не главным «пророссийским политиком на Украине» – после покойного Кушнарёва», – комментирует экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Политолог Олег Хавич обращает внимание, что за закон, предусматривающий закрытие русских школ, голосовали и члены группы Коломойского – депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский, на словах критикующие продолжение курса Петра Порошенко.

«Они неоднократно демонстрировали, что то, что они говорят и делают, лежит в совершенно разных плоскостях. Бужанский прославился не так давно, когда проголосовал за постановление о героизации нацистских коллаборантов, причастных к массовым убийствам евреев, а потом рассказывал байки, что ему важно было, чтобы была упомянута годовщина Кожедуба, а на всё остальное он не обратил внимания. Сейчас тоже что-то придумает, он человек достаточно креативный, плюс, думаю, ему подскажут из «жидобандеровской» группировки Днепропетровска», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».

«Весь политический класс Украины, причём не только Бужанский, который изображает из себя оппозицию в «Слуге народа», но и группировка с лицемерным названием «Оппозиционная платформа» – все они работают в той самой нацистской парадигме, которая введена на Украине с февраля 2014 года. То, что они в рамках этой парадигмы делают и заявляют, не имеет никакого значения.

Государство Украина, значительная часть его общества является нацистскими, просто в разной мере и разной форме, и голосование Дубинского и Бужанского (которые оба и украинским языком-то не владеют в достаточной мере) за закрытие русских школ и введение тотального украиноязычного образования свидетельствует о том, что они просто не планируют обучать своих детей на Украине», – добавил Хавич.

Аналогично оценивает ситуацию экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Раскол в обществе и дальше будет продолжаться. Они доиграются, что потеряются многие области из-за таких законов. Вот настоящее слово Зеленского. Вот настоящее слово той власти, которая говорила, что она хочет принести мир в Украину. Не будет никакого мира.

А что касается шавок Коломойского, которые на словах критикуют Порошенко, а на деле поддержали закрытие русских школ, – как были они брехунами, так и останутся. И, напомню, война на Украине началась во многом благодаря Коломойскому», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».

Одесский журналист Юрий Ткачёв обращает внимание, что новый закон направлен, прежде всего, против русского образования, в то время как для венгров и представителей других национальных меньшинств сделаны поблажки. Причиной стала резкая позиция Будапешта, который блокировал заседания комиссии Украина-НАТО, требуя соблюдения прав своих соотечественников в Закарпатье. Москва же подробной твердости не проявила, считает Ткачев.

«Причина в том, что за тех же венгров мощно и активно вписалась Венгрия. Жаль, что некому так же вписаться за украинских русских», – написал в своём блоге одесский журналист.

Московский публицист Егор Холмогоров предупредил, что последствием принятия нового закона будет окончательная ассимиляция русских детей на Украине.

«По сути, данным документом окончательно ликвидируются русские школы. Расскажите, как Зеленский отличается от Порошенко! Ну, а главное –понятно, что если сидеть и ничего не делать, через 15 лет русских на Украине просто не будет», – написал Холмогоров у себе в телеграмм-канале.

Политолог Армен Гаспарян в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что Зеленский проводит ту же политику, что и Порошенко.

«Я изначально, еще в апреле прошлого года говорил всем, что ничем принципиальным Зеленский не будет отличаться от Порошенко, он будет проводить ровно ту же политику, по сути, выдавливания всего русского. Просто это будет делаться в более интеллигентной форме и без фанатизма, как это было в эпоху Порошенко. Мне всё это время люди рассказывали, что «это две принципиально разные истории, что Зеленский сам с юго-востока, и что ничего этого не будет».

Но вот, пожалуйста, сейчас Верховная рада, где большинство у «Слуги народа», принимает такой абсолютно русофобский закон. То есть, образование на русском языке на этом уничтожено. У меня вопрос – где теперь все эти люди, которые рассказывали, что «ничего этого не произойдет»? Я пожелал бы послушать их драгоценное объяснение, как же это так получилось, что весь такой хороший, современный президент Зеленский поступил еще более радикально, чем его предшественник Порошенко», – отметил политолог.

«Можно и дальше продолжать поддерживать Зеленского, он там не все еще добил, что имеет отношение к России и к русскому языку. Но потом не надо будет удивляться, почему так произошло», – добавил Гаспарян.