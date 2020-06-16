Верховная рада узаконила торговлю людьми

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла в первом чтении закон, отменяющий лицензирование услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей, что фактически узаконивает торговлю людьми.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представила председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова. По её словам, более половины молодых (до 40 лет) украинцев стремятся уехать на заработки за границу. Общий объём трудовой миграции с Украины составляет 4 миллиона лиц, большинство из которых являются нелегалами.

«Основные проблемы – это мошенничество на рынке посредников по трудоустройству за границей. Многочисленные мошенники за 300-600 евро берут у людей деньги, и не всегда их трудоустраивают.

О том, что не очень правильно и эффективно работает существующая система лицензирования, говорит и тот факт, что из 1 700 000 приглашений на работу в Польше, трудоустроено только 12 400 человек. Все остальные трудоустроены нелегально», – возмутилась она, добавив, что этот документ призван побороть мошенничество на этом рынке.

С резкой критикой законопроекта выступила «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Наталья Королевская. Она уверена, что таким образом украинский парламент фактически узаконивает торговлю людьми.

«Почти несколько недель назад тут стоял премьер-министр, и обещал нам создать 500 тысяч рабочих мест и трудоустроить тех людей, которые вернулись в нашу страну из-за границы.

Сегодня что мы с вами видим? Что вместо 500 тысяч несозданных рабочих мест нам предлагают отменить лицензирование услуг по посредничеству в трудоустройстве. Это приведёт к эффекту, равнозначному снятию практически всех барьеров на пути к торговле людьми.

Уважаемые коллеги, может быть, уже хватит? Вы сначала предложили продать землю, потом предложили продать стратегические предприятия. Этот законопроект будет полностью поддерживать торговлю людьми. Этого нельзя делать», – возмутилась Королевская.

После чего в ходе голосования документ поддержали 248 парламентариев из 378 присутствующих, законопроект был принят в первом чтении.