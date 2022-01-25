Верховная рада в сороковой раз пожаловалась в ООН на Россию

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Новости Украины

Верховная рада сегодня приняла обращение в ООН и парламенты западных стран относительно «военного шантажа» со стороны Москвы. За соответствующий документ проголосовало подавляющее число депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничем не оправданные агрессивные геополитические амбиции РФ, которая в нарушение всех международных договорённостей пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве стали реальной угрозой демократическому развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран бывшего СССР и прямой угрозой странам Центрально-восточной Европы и всему миру. Этим проектом постановления предлагается признать, что требования РФ к международным партнёрам о недопустимости реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины является нарушением целого ряда международных договоров и принципов международного права, а также немедленно отправить текст обращения в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций. Предложенные законопроектом меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий с целью недопущения распространения агрессивных действий РФ против Украины и всей Центрально-восточной Европы», – объявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

В ходе обсуждения, помимо прочего, прозвучали требования к Западу помочь Украине материально.

«Те народы и парламенты, к которым мы обращаемся, мы не просим их воевать за нас, мы не просим воевать на нашей территории. Мы способны защитить себя сами. Но если наши друзья и партнёры готовы защищать принципы международного права, принцип свободы волеизъявления народа – те, кто нам поможет в военно-техническом плане, поможет в политическом плане продолжать давление на Россию, останутся друзьями в сердцах и истории нашего народа», – призывал депутат «Слуги народа» Богдан Яременко.

Однако представитель фракции «Батькивщина» Григорий Немыря напомнил, что нынешний и прошлый состав Верховной рады отправил уже около 40 подобных обращений к Западу.

«Хочу многих опустить на землю и обратить внимание на такой факт: на сегодня ни один международный партнёр Украины не готов предоставить свои вооружённые подразделения в случае самого худшего сценария. Это означает, что мы должны не только сделать выбор, но защитить его», – сказал Немыря.

В результате за постановление проголосовали 282 депутатов, из которых 200 были представителями партии Владимира Зеленского «Слуга народа».