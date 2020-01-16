«Верховная рада взращивает для России постоянного врага»

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятие Верховной радой закона, фактически ликвидирующего русские школы – чёткий сигнал для России, что если далее не проявлять инициатив по защите Русского мира, то, в конце концов, он будет полностью изгнан с территории Украины.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал киевский публицист Дмитрий Скворцов.

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«ПолитНавигатор»: Какие последствия от этого закона?

Дмитрий Скворцов: Данный закон – гвоздь в крышку гроба того, что руководители Российской Федерации любят называть «Русским миром».

Гвоздь этот ещё не вколочен. Гроб можно будет накрыть крышкой, когда во взрослую жизнь войдут первые детища этого закона – поколение тех, кто не только не будет считать себя никоим образом русскими, но тотально АНТИрусским.

Так что, если РФ в ближайшие годы не проявит никакой инициативы по защите «Русского мира», то он будет изгнан с той исконно русской территории, откуда есть пошла Земля Русская, и где вообще впервые – ещё в XI в. – прозвучало словосочетание «Русский мир».

Без Малой Руси – сердца России – последняя в полном смысле не возродится. Она так и останется «Эрэфией» – пусть самой могущественной, но – лишь частью исторической России. Даже смысл понятия Великороссия исчезнет.

Ну и, конечно, РФ получит под брюхом постоянного врага: государство – патологического русофоба, нейтрализация активности которого будет требовать постоянных ресурсов. Если оно, конечно, само от собственной жабы не лопнет.

«ПН»: Все смирились?

Д.С.: Если говорить о русских и русофилах, то они внутренне, конечно, негодуют. Но что могут эти 20-30% населения, если их предают даже те силы, за которых они голосовали? А кроме выборов, других способов выражения своего протеста у них нет. Фашистские «активисты» вооружены и безнаказанны, тогда как «ватники» – потенциальный обменный фонд для «обмена удерживаемыми лицами», прошу прощения за тавтологию.

«ПН»: Почему при обсуждении закона в Верховной раде никто ни из оппозиции, ни из внутренних фрондеров фракции «Слуга народа» не выступил против?

Д.С.: Потому что все они, прежде всего – украинские политики. И уже во вторую очередь – «выразители чаяний» собственных избирателей. Все они работают в парадигме украинства, а потому по определению не могут голосовать за «продолжение русификации» якобы «исконно украинской» Украины.

Иначе, они в глубинном украинском государстве потеряют статус именно украинских политиков и неизбежно скатятся в маргинез. Их будут шпынять, как с трибуны Рады, так и во всех эфирах.

А чтобы честно и убедительно отвечать, следует сначала признать, что русские на современной Украине – не пришельцы и не «русифицированный элемент», а самый крупный коренной этнос. Но на это – ни у медведчуков, ни у новинских, не говоря уже о рабиновичах, мужества нет…

«ПН»: Украинские политики после скандальных голосований часто оправдываются: мол, не на ту кнопку впопыхах нажали.

Д.С.: Именно потому, что политики украинские, в данном случае скорее поверю, что Лёвочкина и Волошин нажали не на те кнопки, чем Шуфрич и Бужанский.