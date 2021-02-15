Верховная рада внесла в повестку закон о репрессиях за отрицание «агрессии РФ»

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На предстоящей неделе Верховная рада рассмотрит закон, который введет уголовную ответственность для жителей Украины, утверждающих вопреки государственной пропаганде, что на Донбассе идёт гражданская война, и отрицающих «российскую агрессию».

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, и я хочу поблагодарить «Голос», совместно вносим на рассмотрение парламента законопроект об ответственности за коллаборацию. Мы твёрдо убеждены, что коллаборация должна быть наказуема не только и не столько на оккупированных территориях, где люди для того, чтобы выживать, вынуждены идти на работу в больницы и школы, – нужна ответственность на подконтрольных Украине территориях.

Вместе с тем, ещё один законопроект, на рассмотрении которого мы настаиваем – об усилении ответственности за распространение тезисов вражеской пропаганды, которые подрывают обороноспособность Украины, боевой и патриотический дух украинцев», – заявил Порошенко.

«Когда врут, что на Украине гражданская война, когда врут, что у нас нет российской агрессии, когда поносят честь и достоинство военнослужащих ВСУ, распространяя фейки об их якобы военных преступлениях», – сказал экс-президент.

Порошенко призвал поддержать закон глав других фракций и групп.