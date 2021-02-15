Подпишись на рассылку
15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

Верховная рада внесла в повестку закон о репрессиях за отрицание «агрессии РФ»

Новости Украины

На предстоящей неделе Верховная рада рассмотрит закон, который введет уголовную ответственность для жителей Украины, утверждающих вопреки государственной пропаганде, что на Донбассе идёт гражданская война, и отрицающих «российскую агрессию».

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы, и я хочу поблагодарить «Голос», совместно вносим на рассмотрение парламента законопроект об ответственности за коллаборацию. Мы твёрдо убеждены, что коллаборация должна быть наказуема не только и не столько на оккупированных территориях, где люди для того, чтобы выживать, вынуждены идти на работу в больницы и школы, – нужна ответственность на подконтрольных Украине территориях.

Вместе с тем, ещё один законопроект, на рассмотрении которого мы настаиваем – об усилении ответственности за распространение тезисов вражеской пропаганды, которые подрывают обороноспособность Украины, боевой и патриотический дух украинцев», – заявил Порошенко.

«Когда врут, что на Украине гражданская война, когда врут, что у нас нет российской агрессии, когда поносят честь и достоинство военнослужащих ВСУ, распространяя фейки об их якобы военных преступлениях», – сказал экс-президент.

Порошенко призвал поддержать закон глав других фракций и групп.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть