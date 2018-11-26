26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Права человека, Украина
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Верховная Рада ввела военное положение в регионах, где население не поддерживает режим

Верховная Рада 276 голосами утвердила введение военного положения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военное положение вводится сроком на 30 дней на территорию областей граничащих с Российской Федерацией, купированными территориями и Приднестровьем», – сообщает депутат Мустафа Найем.

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Таким образом, военное положение вводится в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях – в большинстве своем, это регионы, население которых не поддерживает правящий режим.

Особо интересно, что в список попала и находящаяся в центре Украины Винницкая область – она не граничит с РФ, но считается вотчиной клана Порошенко.

В решении Рады подчеркивается, что выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Теоретически, Петр Порошенко может попытаться продлить военное положение, найдя для этого повод.

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