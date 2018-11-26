Верховная Рада ввела военное положение в регионах, где население не поддерживает режим

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Верховная Рада 276 голосами утвердила введение военного положения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военное положение вводится сроком на 30 дней на территорию областей граничащих с Российской Федерацией, купированными территориями и Приднестровьем», – сообщает депутат Мустафа Найем.

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Таким образом, военное положение вводится в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях – в большинстве своем, это регионы, население которых не поддерживает правящий режим.

Особо интересно, что в список попала и находящаяся в центре Украины Винницкая область – она не граничит с РФ, но считается вотчиной клана Порошенко.

В решении Рады подчеркивается, что выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Теоретически, Петр Порошенко может попытаться продлить военное положение, найдя для этого повод.