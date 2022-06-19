Верховная рада запретила российскую музыку, книги и науку

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Новости Украины

Верховная рада на сегодняшнем заседании в целом одобрила три радикальных антироссийских законопроекта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Первым депутаты 305 голосами приняли проект закона 0149 о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом сотрудничестве.

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Также парламентарии поддержали законопроект 7273-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Фактически он подразумевает запрет на трансляцию российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве. За проголосовали 303 депутата.

Кроме того, был 306 голосами принят проект закона 7459 о внесении изменений относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции в отношении «государства-агрессора, Республики Беларусь и временно оккупированной территории Украины». То есть подразумевается запрет на импорт и распространение книг и другой издательской продукции с вышеуказанных территорий.

Примечательно, что последние два законопроекта Верховная рада приняла по ускоренной процедуре без обсуждений.

«Наша политическая команда сделала все для того, чтобы Украина отказались от так называемой политики многовекторности и двигалась исключительно в направлении ЕС и НАТО. И, очевидно, что сегодня требует государство Украина полной денонсации всех соглашений со страной-агрессором и искусственным этим образованием СНГ. Но очень важно не только ввести визовый режим со страной-агрессором РФ, а отказаться от идеологии России в Украине», – заявила одиозная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ходе рассмотрения первого проекта закона.

Также она призвала отменить идеологию России в собственных мозгах.

«Давайте мы с вами денонсируем не только все соглашения со страной-агрессором, а в наших мозгах денонсируем идеологию России с ее тотальной несвободой, неуважением к парламенту, политической цензурой и закрытием ртов медиа. И вот будет наше с вами самое большое сегодня уважение и построение демократической Украины. Очевидно, что это должно быть нашей с вами общей идеологией», – вещала депутат.

Коллегу горячо поддержала представитель партии «Голос» Наталья Пипа. Она заявила о необходимости призвать все страны ЕС принять подобные законопроекты и ждать, когда Москва капитулирует.

«Сегодняшнее постановление – это тот минимум, что мы можем сделать и должны были сделать давно. Потому что со страной, которая убивает людей и считает это нормой, насилует детей и считает это нормой – 86 процентов населения. С ней нельзя говорить ни о науке, ни о научно-техническом прогрессе, это страна, которая осталась в XIX веке. Поэтому мы это должны сделать и дальше мы призовем все страны ЕС, которые считают себя цивилизованными, прекратить любое сотрудничество в научной сфере с Россией, пока она сама не признает себя страной-агрессором и не капитулирует», – заявила Пипа.

Российский публицист Николай Стариков, комментируя запрет на музыку, вспомнил российских рок-певцов, которые с первых дней после госпереворота в Киеве преданно поддерживали майданщиков все 8 лет.

«Где – то далеко загрустили Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи?» – написал Стариков в своём Telegram-канале.

Поддерживающая Донбасс блогер из Закарпатья Татьяна Поп, которая переехала в Москву, обратила внимание на геополитический нюанс в законе о запрете издательской продукции.

«Запрет на самом деле ни о чем, типа до того можно было донецкую газету в Киеве выписывать, просто не могут украинские власти ни дня без демонстрации русофобии. А вот такое быстрое причисление освобожденных регионов к России весьма показательное. На словах Зеленский и Арестович почти бегут отвоевывать Херсон, а на деле все прекрасно понимают и потихоньку рубят связи», – отметила Татьяна Поп.