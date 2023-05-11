Верховной главнокомандующий Украины отложил контрнаступление

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Украинская армия пока не готова к проведению контрнаступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью западным журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», – приводит слова Зеленского ВВС.

При этом он назвал подразделения, подготовленные в странах НАТО «готовыми», но добавил, что ВСУ нуждаются «некоторых вещах», включая бронетехнику, которая «прибывает партиями».

Британские журналисты отмечают, что в течение последних недель украинская власть пыталась уменьшить ожидания наступления как публично, так и в частных разговорах.

А высокопоставленный чиновник в Киеве сказал ВВС, что украинские власти «понимают, что им нужен успех», но это наступление не следует рассматривать как «серебряную пулю» в войне.

Украинский лидер не верит, что выборы в США, которые пройдут в ноябре следующего года, и возможная смена власти в Вашингтоне смогут повлиять на американскую поддержу Киева.

«Кто знает, где мы будем [на тот момент]. Я верю, что к тому времени мы победим», – резюмировал Зеленский.