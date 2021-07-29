Верховную раду ко дню «незалежности» могут забросать гранатами – военный эксперт

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В конце августа команда президента Украины Владимира Зеленского может попытаться имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, что повлечёт за собой абсолютно непредсказуемую реакцию со стороны радикально настроенных против «капитуляции» националистов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил киевский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, Офис президента готовится к осени, которая обещает быть очень сложной в политическом отношении. Во-первых, у нас назревает конфликт в социальной сфере – это и тарифы, и цены, и уровень жизни населения в общем. Во-вторых, я так понимаю, что Банковая попытается осенью имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, хотя это на грани безумства. Это очень болезненный вопрос. Кстати, они могут опередить события, поскольку, насколько известно на сегодняшний день, Разумков собирает по просьбе президента внеочередную сессию на 23 августа. У меня предчувствие, чтобы мы 23 августа 2021 года не повторили 31 августа 2015-го», – предостерёг Жданов.

Напомним, 31 августа 2015 года во время массовых беспорядков под Верховной радой, которая голосовала за закон об особом статусе ЛДНР (так и не вступивший реально в силу) один из протестующих националистов бросил боевую гранату, в результате чего погибли четверо стоящих в оцеплении нацгвардейцев.