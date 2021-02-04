Верховный надсмотрщик Запада велел отобрать награды у защитников Республики Сербской

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной скупщины РС Неделько Чубрилович и лидеры парламентских фракций получили письма от Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко.

В них тот потребовал отозвать отдельные награды, выданные политикам и общественным деятелям в 2016 году по случаю 25-летия Народной скупщины РС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», подобное заявления было сделано Инцко в связи с тем, что среди награжденных были ветераны войны 90-х, защищавшие РС от агрессии исламистов.

При этом Верховного представителя совсем не беспокоит то, что сараевские власти награждают собственных боевиков, принимавших участие в зачистках сербов ради установления мононационального и моноконфессионального государства. В свою очередь Содружество «Ветераны Республики Сербской» призвало всех депутатов Народной скупщины «без дебатов отклонить требование Верховного представителя в БиГ Валентина Инцко».

«Инцко потратил весь свой мандат на то, чтобы объявить сербов виновными в войне, которая произошла в БиГ, и заложить основу для разрушения Республики Сербской, – заявил агентству «СРНА» председатель содружества Зоран Милянович. – Очевидно его намерение возложить коллективную вину на сербов».

Милянович (см. заглавное фото) заявил, что Инцко, сорок полномочий которого истекает, не оправдывает свою зарплату в 25 тысяч евро и в Сараево неудовлетворены его тщетными потугами по разрушению Республики Сербской.

«Надеемся, что Инцко купил билет в одну сторону. Если нет, мы купим ему. Сербский народ будет плохо помнить о нем. Мы желаем ему счастливого пути и чтобы наши глаза больше никогда его не увидели, как и всех остальных сербофобов», – заключил Милянович.