Верховный суд дал Ефремову реальный шанс выйти на волю

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный суд изменил подсудность в сфабрикованном во времена Петра Порошенко деле экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

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“Друзья, приветствую решение Верховного суда об изменении подсудности в деле об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Больше нет… ни одного шанса держать его в тюрьме”, – написал он.

Портнов надеется, что Ефремов будет освобожден из-под стражи “в самое ближайшее время”. При этом юрист не указал, какой суд будет вести дело Ефремова.

Как известно, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. Дело слушается в Старобельском районном суде Луганской области. При этом, политзаключенного годами держат без суда в камере СИЗО, постоянно продлевая меру пресечения. 19 июня экс-регионалу в очередной раз продлили арест – до 17 августа.

В конце июня Конституционный суд признал неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.