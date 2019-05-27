Верховный суд отказал депутатам – досрочные выборы обжалованию не подлежат

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный Суд Украины отказал нардепам от БПП и Народного фронта в открытии производства по делу о признании противоправным и недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Об этом сообщила пресс-служба Суда.

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По данным пресс-службы, Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины.

Верховный Суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного Суда Украины.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВР и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.