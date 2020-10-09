Верховный суд разрешил Зеленскому брехать не на мове

09.10.2020, Киев, Михаил Рябов

Верховный Суд Украины отказался применять санкции в отношении Владимира Зеленского за его выступление на русском языке во время форума айтишников iForum-2019 в мае прошлого года вскоре после победы на президентских выборах. Тот спич нового главы государства тогда воодушевил многих – Зеленский выгодно отличался от только побежденного Порошенко – говорил не о темах национализма, а перспективах развития Украины, обещая создание «страны в смартфоне». Правда, совсем через несколько дней Зе-президент дрогнул и начал заигрывать с националистами, встретив первую бурную реакцию на идею референдума по компромиссу с Россией.

Как оказалось, националисты решили не прощать Зеленскому и его выступление на форуме айтишников и «накатали» обращение в суд с требованием признать общение на «не государственном языке» «противоправным» и обязать в дальнейшем использовать только украинскую мову.

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«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей Президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, Президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Учитывая изложенное, Большая Палата ВС закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства», – говорится в решении Верховного Суда.