Верховный суд решит судьбу финансируемого американцами «Мемориала»

Генпрокуратура РФ просит ликвидировать организацию-иноагент «Мемориал» за «систематические нарушения законодательства об „иностранных агентах“». Это объединение было создано перестроечной интеллигенцией еще в 1989 году и изначально занималось исследованием политических репрессий в СССР.

В 2013 году «Мемориал» был объявлен иноагентом, так как получал финансирование США. Организация скрывала этот факт. За это их должностные лица с 2019 года привлекались к юридической ответственности 28 раз, с назначением штрафов на сумму, превышающую 6,5 миллиона рублей.

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Решение о судьбе организации будет принимать Верховный суд России 25 ноября.

Член правления «Мемориала» Олег Орлов назвал обращение Генпрокуратуры «абсолютно тупым действием».

«Они набрали ряд случаев, когда нас штрафовали за отсутствие такой маркировки. Такой набор дурацких претензий», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Однако политолог Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, утверждает, что не все так просто. По его информации, «Мемориал» осуществлял информационную поддержку запрещённых организаций: «Хизб ут-Тахрир», «Свидетели Иеговы», а также лиц, осуждённых за совершение экстремистских преступлений.

Предстоящий суд породил предсказуемую истерику среди либералов. В защиту «Мемориала» выступили Совет по правам человека при президенте РФ, партия «Яблоко» и Ельцин-центр. Последнее учреждение в своем обращении напомнило, что первый президент России был членом «Мемориала» с момента ее создания, а позже вошел в общественный совет. Отдельное письмо составили 62 профессора, среди которых обнаружился бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

Либеральная писательница Людмила Петрушевская объявила, что отказывается от звания лауреата Госпремии в знак протеста, но как-то странно. Деньги она не будет возвращать государству, а отдаст «инвалидам из города Порхова». А значок, прилагавшийся к премии, писательница передаст в музей.

Подоспела и моральная поддержка с Запада. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию не злоупотреблять законом об «иноагентах» и назвал иск против «Мемориала» «атакой на свободу слова». С аналогичным заявлением от имени Евросоюза выступил глава внешнеполитической службы Жозеп Борель.

В патриотическом лагере поддержали действия Генпрокуратуры.

«На мой взгляд, «Мемориал» не только иностранный агент, но и ярко выраженный агент иностранного влияния, осуществляющий явно враждебную деятельность по дискредитации истории нашей страны. Ещё раз напомню – внедрением в сознание нашего народа синдрома покаяния занимаются иностранные спецслужбы. Причём – тех стран, чья история стократ кровавее нашей», – написал в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Аграновский. «”Мемориал” активно занимается PR-ом экстремистов, к примеру, из Хизб-ут-Тахрир, зачем-то признавая их “политзаключенными”, хотя там явная экстремистская и террористическая деятельность. После такого, о какой репутации “правозащитников” может идти речь?», – интересуется политолог Алексей Мухин.

Его коллега Сергей Марков добавляет, что «главная деятельность «Мемориала» сегодня – это «активная помощь враждебными России государствам в демонизации России с целью легитимации санкций против нее».

«Это де факто поддержка и легитимация массовых политических репрессий в соседних с Россией ультранационалистических государствах, насильственной дерусификации и запретов русского языка, радикального исламистского террористического движения путем признания его участников политическими заключенными, активная поддержка навальнистов, попытка сорвать постконфликтное урегулирование в Чечне, борьба с Русской Православной Церковью. По сути, «Мемориал», бывшие в далеком прошлом правозащитники, которые давно стали радикальными русофобскими политическими деятелями. Которые предали идеалы демократии и свободы. Которые только прикрываются НКО, а сами ведут активную политическую деятельность в интересах враждебных России государств. И активно поддерживают массовые политические репрессии, если они против России. Предали и Россию, и идеалы демократии», – написал Марков.