Верховный суд РФ: Добровольную сдачу в плен и отказ от боя считать преступлением

Олег Кравцов.  
18.05.2023 17:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Россия, Сюжет дня


Даже под угрозой гибели российские военнослужащие не имеют права отказываться от выполнения своих обязанностей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в постановлении Верховного суда РФ.

Даже под угрозой гибели российские военнослужащие не имеют права отказываться от выполнения своих обязанностей....

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«Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных, либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность», – подчеркивается в постановлении.

Есть одно важное уточнение, снимающее уголовную ответственность с военных.

Речь идет о том, что если они «при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред».

Затронул Верховный суд и вопрос сдачи в плен. Добровольная – считается преступлением, переход на сторону врага, чтобы воевать против своей страны, – госизмена. В то же время попавший в плен раненый и не имеющий возможности сопротивляться не подлежит уголовной ответственности.

Сдача военнослужащего в плен, говорится в постановлении, «образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен».

«При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг», – подчеркивается в документе.

В то же время, уточняют судьи, УГ предусматривает возможность освобождения военнослужащего от уголовного наказания, если тот впервые совершил добровольную сдачу в плен, предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил, находясь в плену, преступления.

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