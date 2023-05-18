Верховный суд РФ: Добровольную сдачу в плен и отказ от боя считать преступлением
Даже под угрозой гибели российские военнослужащие не имеют права отказываться от выполнения своих обязанностей.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в постановлении Верховного суда РФ.
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«Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных, либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность», – подчеркивается в постановлении.
Есть одно важное уточнение, снимающее уголовную ответственность с военных.
Речь идет о том, что если они «при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред».
Затронул Верховный суд и вопрос сдачи в плен. Добровольная – считается преступлением, переход на сторону врага, чтобы воевать против своей страны, – госизмена. В то же время попавший в плен раненый и не имеющий возможности сопротивляться не подлежит уголовной ответственности.
Сдача военнослужащего в плен, говорится в постановлении, «образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен».
«При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг», – подчеркивается в документе.
В то же время, уточняют судьи, УГ предусматривает возможность освобождения военнослужащего от уголовного наказания, если тот впервые совершил добровольную сдачу в плен, предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил, находясь в плену, преступления.
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