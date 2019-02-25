«Верховный суд Украины нагло послал высшую инстанцию Европы»

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховной суд Украины поддержал решение ЦИК, не допустившей к участию в выборах на Украине экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, уехавшего в Россию после событий Майдана.

Его соратник – еще один экс-депутат Рады Алексей Журавко полагает, что высший судебный орган страны грубо нарушил собственные законы и международное право в угоду киевской правящей верхушке.

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«Формально для отказа Олейнику в регистрации его кандидатом в президенты Украины холуи из ЦИК, обслуживающие бандеровскую власть, избрали следующее: заявление самого кандидата не подано им лично в ЦИК, и есть сомнения в подлинности подписи кандидата; кандидат не проживает непрерывно в течение последних 10 лет на территории Украины, и была предоставлена копия паспорта гражданина Украины, который миграционные службы Российской Федерации, якобы, должны были бы взять на хранение при выдаче В. Олейнику документа на предоставление ему прав беженца (политического убежища); денежный залог не внесен так, как хотели бы чиновники; декларация о доходах подана, но не по тем формальностям, которые бы устроили ЦИК; в программе кандидата В. Олейника содержатся признаки уголовного преступления, так как он имел неосторожность сослаться на факт проживания части граждан Украины на территории ЛНР и ДНР.

В поданной в Верховный суд Украины через своего законного представителя апелляционной жалобе Олейник обратил внимание, что в практике деятельности Европейского суда по правам человека, в решении «Мельниченко против Украины», являющемся неотъемлемой частью законодательства Украины, установлено, что:

«<…> если лица сменили место жительства помимо их воли, они должны обладать в течение определенного времени возможностью рассматриваться, как резиденты их прежнего места жительства. Такая возможность должна быть, как минимум, в течение пяти лет, но не более пятнадцати лет для лиц, которые находятся за пределами своего государства <…> » (п. 29 решения «Мельниченко против Украины»)…

Но, оказывается, высокопоставленные дебилы в судебных мантиях Верховного Судилища Украины, признали правомерным отказ Олейнику в регистрации его кандидатом в президенты на том основании, что он не прожил последние 10 лет непрерывно в Украине! Получается, что как не в лоб, то по лбу. Хотя здоровая логика любого здравомыслящего человека подсказывает, что из-за угрозы жизни уехавший из одной страны человек в другую страну, никак не может продолжать пребывать в той стране, из которой он уехал! Это же элементарно, Ватсон! Выходит, что высшая судебная инстанция демонстрирует пример, как нагло и цинично послать на хрен и высшую судебную инстанцию Европы, чьи решения являются обязательными для Украины, и ее судов.

Но судьи Верховного Суда Украины пишут такие мотивы своих решений не из-за того, что они глупы или ошиблись. Нет! Им своя задница ближе и дороже! Они пишут такие беспредельно незаконные вещи потому, что понимают, что живут на территории, оккупированной бандеровскими фашистами, от которых опасность исходит всем, без исключения, в том числе и для них – судей Верховного Суда. Ведь если они начнут судить непредвзято, объективно и справедливо, то это не устроит ту власть, которая назначает их на должность, а значит, является их работодателем, могущим в любой момент изгнать с работы», – констатирует Журавко.

По его словам, Верховный Суд так же, как ЦИК, посчитал возмутительным упоминание Олейником в своей предвыборной программе граждан-избирателей, проживающих в ЛНР и ДНР».

«Что это означает на простом языке? А то, что кандидат на должность президента не должен описывать ситуацию в Украине такими словами, которые бы соответствовали реальной действительности. Получается, что телевидение, все СМИ Украины, политики, сам президент Порошенко по много раз в день упоминают реально существующие образования в форме ЛНР и ДНР. Но в предвыборной программе кандидата в президенты Олейника правду писать нельзя, а нужно искусственно искажать действительность под политическую позицию существующей власти в Украине, в т.ч. и президента, корчащего свою рожу, пытаясь копировать во всем Степана Бандеру и быть на него похожим», – пишет бывший парламентарий.

«Демократия в Украине закончилась тогда, когда бандеровцы, при поддержке США, на их деньги и при лживом участии псевдогарантов из Польши, Франции и Германии, захватили власть. А власть не захватывают для того, чтобы потом ее мирно кому-то отдать! Все должны это понимать!

Значит, народу Украины, и всем, кто его поддерживает, нужно побыстрее накопить силы, собрать весь потенциал, чтобы решительно сбросить фашистский режим и освободить народ Украины от самого жестокого, изощренного, ложью прикрытого гнета!» – резюмировал экс-депутат.