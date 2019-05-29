Верховный Суд Украины отфутболил иск о незаконности назначения главы администрации Зеленского

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховной суд Украины отказался признавать незаконным назначение Андрея Богдана главой Администрации президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сегодняшнем решении суда.

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«Судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства», — говорится в документе.

Обращение в суд истец обосновал несоответствием назначения Богдана главой администрации требованию закона «Об очищении власти».

В Верховном суде уточнили, что отказ мотивирован тем, что «право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается». В суде подчеркнули, что поскольку истец не был участником правоотношений при назначении Богдана, такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с административным иском.

Напомним, Богдан в прошлом являлся советником экс-премьер-министра Николая Азарова и был люстрирован майданщиками после переворота 2014 года.