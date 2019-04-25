Верховный суд Украины закрыл дело против томоса

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный суд закрыл производство по делу об обращении президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса.

Религиозные организации просили суд признать противоправной и отменить постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

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“25 апреля 2019 года Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции”, – заявили в Верховном суде.

Истцами были епископ Макаровский УПЦ Юрий Харон и религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянск Запорожской области.