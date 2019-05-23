Верхушка Косово начала торговый конфликт с Албанией

23.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сепаратистская верхушка незаконного отторгнутого от Сербии края Косово начала открытый конфликт со своими союзниками – властями Албании.

Президент Торгово-промышленной палаты Тираны Николин Яка заявил, что Приштина может ввести 100% пошлины на ввоз албанских продуктов в Косово.

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Причиной таких угроз является игнорирование Албанией требований косоваров устранить препятствия для свободной торговли мукой, пивом и картофелем из Косово в течение следующих двух месяцев.

Информацию о конфликте опубликовала приштинская «Газета Экспресс».

По данным издания, публично о противоречиях было заявлено накануне на совещании по упрощению процедур торговли в Приштине.

Вместо подписания соглашения ситуация дошла до ультиматума объявления торговой войны, – подобной той, которую Приштина ведет с Белградом с ноября прошлого года.

«Если Албания не устранит экспортные барьеры для муки, пива и картофеля в ближайшие два месяца, правительство Косово будет применять взаимность в торговых отношениях с Албанией, объявив 100-процентный налог на албанские продукты», – сказал президент албанской ТПП.

Приштина занимает второе место по экспорту в Албании после Италии.

Ситуация удивительна, поскольку Албания является основным партнером Косово и сторонником идеи объединения территорий по этническому принципу. В том числе, албанцы ранее поддерживали претензии и на новые сербские территории – земли Прешевской долины.

Сепаратистская верхушка Косово уже запланировала выдвинуть территориальные претензии к Сербии на саммите в Париже, который запланирован на 1 июля.

Так называемый президент Косово Хашим Тачи объявит, что на переговорах, в которых будет принимать участие и президент Франции Эммануэль Макрон, он вновь потребует слияния Прешево, Буяноваца и Медведжи, (муниципалитеты, расположенные на юге центральной Сербии) с «территорией Республики Косово».

По словам Тачи, это будет «исправлением исторической несправедливости», сообщает издание Informer.

«Я вижу, что необходимо корректировать границу, не затрагивая ни один сантиметр территории Республики Косово. Я за исправление, а не за обмен, и я представлю эту идею в Париже», – сказал Тачи, отвергнув идею обмена земель Прешевской долины на сербские анклавы Косово.

Такой подход Приштины вряд ли будет способствовать выведению диалога из тупика, что является главной целью объявленной встречи в Париже, согласованной на безрезультатном саммите в Берлине 29 апреля.

Министр обороны Сербии Александр Вулин уже назвал претензии косоваров «глупостями», которые озвучиваются Тачи по «приказу других».