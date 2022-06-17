Верхушка меджлиса отправила детей на Запад – подальше от войны

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Новости Украины

Приговоренный в России к колонии глава меджлиса (запрещенной экстремисткой организации) Рефат Чубаров выложил в общий доступ рабочую документацию строительства Крымского моста. Это, по оценке беглого политика, поможет украинским военным нанести удар по транспортному переходу через Керченский пролив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуть Украине Крым с оружием в руках клялись члены незаконной вооруженной группировки «Батальон имени Номана Челебиджихана», которую Чубаров сформировал вместе с другим беглым крымским политиком – организатором энергетической и продовольственной блокад полуострова Ленуром Ислямовым. Правда, своих отпрысков верхушка меджлисовцев предпочитает пристроить подальше от зоны боевых действий.

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«Сыночек главного генералиссимуса меджлиса, Ленура Ислямова, Эдем Ислямов, благополучно учится в США. В то время как его отец призывает крымских татар воевать за Украину, очкастый сыночек Ислямова почему-то сам не сидит в окопе, а грызет гранит науки в Америке. Почему так? Кто из живущих под мирным небом в российском Крыму крымских татар задавался этим вопросом? Почему его сын не защищает с оружием в руках незалэжну? А все помнят видео, где его отец, Ленур Ислямов призывал соотечественников проливать крови и умирать за Украину, сидя в бараке на блокпосту продуктовой блокады Крыма», – комментирует крымский общественник Эйваз Умеров.

Ислямов-младший изучает политическое искусство в университете Чикаго. Заработанные на «борьбе за права крымских татар и независимость Украины» папины деньги Эдем Ислямов конвертирует в политическую карьеру, украшая свои соцсети фотографиями с лидерами экстремистской организации меджлис. Намек на будущего преемника более, чем конкретный. Тем более, что экс-лидеру меджлиса Мустафе Джемилеву не так повезло с сыном, как его соратнику Ленуру Ислямову – Хайсер Джемилев отсидел в Астраханской колонии за убийство разнорабочего в доме отца, которое он совершил из отцовского охотничьего ружья под воздействием психотропных веществ. Еще один лидер меджлиса Рефат Чубаров имеет двух дочерей, которые ныне проживают в Израиле.

Умеров также обращает внимание на еще одного разжигателя войны – меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева.

«Муждабаев самый активный спикер запрещенного в России меджлиса. Открытый гей, ежегодно участвует в гей-парадах в Киеве, распространяет содомитскую идеологию, открыто декларирует, что он не мусульманин (атеист). Агитирует крымских татар против России и за Украину. Те, кто за Украину, получается, разделяют эти ценности? Возможно, они являются скрытыми гомосексуалистами? Как крымский татарин и мусульманин может разделять ценности однополой любви? Между прочим, на одном из фото Муждабаев с главной ведущей АТР Сеитаблаевой на гей-параде. Я так понимаю, те крымские татары, которые проживают в российском Крыму и мечтают об Украине, просто хотят иметь возможность участвовать в гей-парадах?» – изумляется общественник.