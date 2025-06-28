Верхушка НАТО решила дурить всех – и Россию, и Прибалтику

Отсутствие заявлений на саммите ЕС о вступлении Украины в НАТО в какой-либо перспективе не означает, что эти планы остаются в прошлом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предостерег политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактический манёвр. Ведь решение 2008 года не отменено, что, по сути дела, мы требовали: чтобы официально был закреплён отказ, и было заявлено, что Украина никогда не будет в НАТО. В коммюнике вопрос не включили. Но генсек НАТО Рютте выразил надежду, что путь Украины в НАТО продолжится. Да, немножко похитрили», – сказал выступающий.

Впрочем, считает он, и в самом НАТО есть хитрость в отношении уже нынешних членов альянса.