16.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Руководитель штаба «Правого сектора» в 2014 году активно сотрудничал с ФСБ и часто летал в Москву для получения инструкций. Такие сенсационные данные на своей странице в Facebook рассказал киевский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бойко опубликовал подробности ареста в России по обвинению в участии в войне в Чечне бывшего боевика УНА-УНСО Николая Карпюка, ставшего одним из лидеров «правосеков» во времена Евромайдана.

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Как оказалось, Карпюк попал в руки российских силовиков при помощи своих же «побратимов» – так закончилась конкуренция за власть в украинской экстремистской группировке.

Интересно, что сегодня Карпюк регулярно упоминается МИД Украины и прочими представителями официального Киева в качестве одного из наиболее известных «узников Кремля».

«15 февраля 2019 года в студии телеканала NewsOne при премьерном показе телепередачи Василия Голованова «Противостояние» я имел возможность пообщаться с выдающимся украинским патриотом, пресс-секретарем партии «Правый Сектор» Артемом Скоропадским, который еще не так давно был известен как российский журналист Артем Бычков.

Бычков-Скоропадский

Поскольку Артем отрицал моральное право сотрудников украинской полиции называть себя бандеровцами (называть себя так могут, мол, только люди исключительных политических добродетелей), я попросил его прокомментировать выходку настоящих, а не мнимых, последователей Степана Андреевича.

А именно: обстоятельства создания в марте 2014 года политической партии «Правый Сектор», ради чего духовные потомки Бандеры вывезли в Россию и сдали в ФСБ своего собрата Николая Карпюка.

Николай Карпюк

Понятно, что Скоропадский-Бычков, будучи человеком удивительного интеллекта, стал утверждать, что я вру. В таком случае напоминаю события пятилетней давности.

Как, наверное, помнит политически озабоченный читатель, общественное движение «Правый сектор», ситуативно сложилось в последних числах ноября 2013 года. Из представителей политической партии «Украинская национальная ассамблея», Всеукраинской организации «Тризуб им. Степана Бандеры» и нескольких маргинальных образований вроде «Патриота Украины», «Белого молота», «Черного комитета» и «Карпатской сечи».

Фактическими лидерами стали заместитель председателя партии УНА Николай Карпюк и глава «Тризуба», помощник-консультант народного депутата Наливайченко Дмитрий Ярош.

Дмитрий Ярош

После побега Януковича люди, что стояли за Ярошем, решили превратить «Правый сектор» в политическую партию с целью участия в выборах. Но поскольку к избирательному процессу допускаются только те партии, которые просуществовали не менее года, на повестке дня встал вопрос купить или овладеть другим способом учредительными документами и печатью уже зарегистрированной партии, провести ее съезд и переименовать в «Правый сектор».

Проще всего было сделать такую манипуляцию с партией УНА, которую фактически возглавлял один из основателей «Правого сектора» Карпюк (формальным руководителем считался старенький Юрий Шухевич). Но Николай Карпюк – многолетний УНСОвец, политзаключенный, осужденный во времена Кучмы за участие в акции протеста 9 марта 2001 года – был против.

Тем не менее, съезд, на котором партия УНА должна была изменить свое название, все-таки назначили на 22 марта 2014 года. Съезд прошел без Карпюка, и единоличным руководителем «Правого сектора» стал Дмитрий Ярош, который, фактически, «рейдернул» партию УНА.

А 29 марта 2014 года соратник Яроша Андрей Денисенко в эфире «Шустер Live» заявил, что накануне съезда, 21 марта 2014 года, Николай Карпюк был похищен в Черниговской области Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

На самом деле, Карпюк оказался на территории России не 21, а 17 марта 2014 года. Он был вывезен с Украины и сдан прямо в руки ФСБ-шников не какими-то загадочными шпионами, а руководителем штаба «Правого сектора» в Киевской области Вячеславом Фурсой.

Вячеслав Фурса

Понятно, что это было сделано по договоренности с российской спецслужбой, которая в такой способ убирала Карпюка для того, чтобы он не мешал реализации планов ФСБ в Украине.

Для того, чтобы соблюдать видимость законности, было сделано следующее. Изрядно погуляв с Карпюком в селе Талалаевка Нежинского района Черниговской области, Фурса посадил Николая и водителя Игоря Янковского в свой автомобиль «Мерседес», номер государственной регистрации АИ 2662 ВИ.

Пока Фурса и пьяный Карпюк пели патриотические песни, автомобиль пересек украинский пограничный переход «Бачевск» в Сумской области и вплотную подъехал к шлагбауму с российской стороны.

Тут ФСБ-шники – уже на территории пограничного перехода «Троебортное» Российской Федерации – задержали всех троих якобы потому, что водитель не выполнил указание пограничника остановиться на определенном расстоянии от шлагбаума.

С целью обеспечить алиби Фурсы в отношении него был составлен административный протокол, и на следующий день постановлением мирового судьи он был арестован на 15 суток.

После отбытия наказания Фурса преспокойно вернулся в Украину. В отношении Карпюка было вынесено аналогичное постановление. Оно ранее была размещена в российском реестре…

Но как только я в 2015 году впервые обнародовал подробности попадания Карпюка на территорию России, постановление из открытого реестра исчезло, и сейчас по этой ссылке – пустая страница.

После административного ареста Карпюка этапировали в Москву и обвинили в том, что он принимал участие в военных действиях в Чечне. При этом доподлинно не известно, действительно ли Карпюк принимал какое-то участие в российско-чеченской войне – я знаю лишь то, что он, якобы, воевал на стороне грузин в ходе вооруженного противостояния в Абхазии.

Во время допросов Карпюк, ради смеха, и сказал, что, вроде бы, добровольцем среди чеченцев воевал еще и Арсений Яценюк – для того, чтобы выставить своих мучителей на посмешище.

Что касается Вячеслава Фурсы, то это – известный вышгородский криминальный авторитет, который впоследствии даже баллотировался в народные депутаты, представляясь активистом «Правого сектора».

Интересная деталь: 16 января 2014 года, во время акций протеста на Майдане, когда российские СМИ пугали «дорогих россиян» злобными «правосєками», Фурса чартерным рейсом №574 беспрепятственно летал в Москву. Был неоднократно в России и после задержания Карпюка.

Кстати, именно Фурса со своими людьми захватил и разграбил Межигорье Януковича и усадьбу Пшонки (на память об этом у Фурсы остался легендарный «золотой батон»).

За месяц после вывоза Карпюка в России Фурса с автоматчиками появился в офисе компании «БРСМ-нафта», которая имеет сеть заправок, и от имени «Правого сектора» потребовал ежемесячной «материальной помощи». Получив отказ, пригрозил взорвать одну из заправок.

Последствия не замедлили – 22 апреля 2014 года взлетела в воздух заправка «БРСМ» в Переяславе-Хмельницком, в результате чего погибли 6 человек. Также Фурса принимал активное участие в поджоге и закладке взрывчатки на других заправках «БРСМ», в частности в Броварах при попытке рейдерского захвата этой компании руководством МВД.

Финалом попытки рейдерского нападения стал грандиозный пожар на нефтебазе «БРСМ» под Киевом.

Надо думать, что именно из таких настоящих бандеровцев, как Фурса, пресс-секретарь «Правого Сектора» сейчас и предлагает брать пример.

На фото: постановление мирового судьи судебного участка №51 Севского района Брянской области Татьяны Антоновой от 18 марта 2014 года об административном аресте Вячеслава Фурсы, в котором изложены обстоятельства того, как Николай Карпюк оказался на территории Российской Федерации», – сообщил украинский журналист.