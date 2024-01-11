Верхушка республиканцев дрогнула и уже агитирует за помощь Украине

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Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл на закрытой конференции с однопартийцами выступил за заключение сделки с администрацией Джо Байдена, которая будет предусматривать компромисс по усилению границы с Мексикой и выделению денег для Украины на продолжение войны с Россией.

Об этом пишет американское издание The Hill, цитирующее представителей Республиканской партии.

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«Лидер Республиканской партии напомнил коллегам на встрече за закрытыми дверями во вторник, чтобы они не упускали из виду насущные вызовы национальной безопасности страны, которые представляют Россия, Иран и Китай», – говорится в публикации.

Источник в Республиканской партии пояснил журналистам, что Макконнел на закрытом заседании признал угрозу срыва сделки и заявил, что надо занять более гибкую позицию, чтобы все же добиться компромисса.

«Сейчас Митч посмотрел на это и сказал: «Настало время объяснить, почему мы не можем упустить это. Это будет не все, чего все хотят, но есть другие проблемы за пределами [американо-мексиканской] границы, о которых мы обязаны подумать», – пояснил республиканец логику партийного босса.

Макконнелл уже раскритиковал позицию консервативного крыла республиканцев в Сенате, в частности сенатора Дж. Рон Джонсона (R-Wis.), «который хочет выделять Украине помощь в размере 5 миллиардов долларов с шагом в зависимости от того, сколько мигрантов пересекают границу каждый месяц».

В публикации признается, что теперь в лагере республиканцев может быть раскол из-за Украины.

Макконнелл в среду в Сенате открыто выступил за продолжение помощи Украине, назвав это стратегическим интересом США.

«Передача России победы на Украине из-за ослабления внимания только подорвет доверие к Америке, ослабит критически важные альянсы и вынудит нас вести еще более прямую борьбу с двумя главными противниками сразу», – сказал он.

«Честно говоря, я не могу придумать более недальновидной стратегической авантюры», – добавил республиканец.