Верхушка СБУ обогащается на махинациях во время коронавируса

10.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Вслед за аферой с продажей медицинских масок за границу на Украине в разгар эпидемии чиновники наживаются на новой схеме. Речь идет об искусственном создании дефицита антисептика в стране и завышении цен на него в несколько раз.

Об этом в своем блоге заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Провел небольшое расследование. Дело о масках скоро покажется детской шалостью. Теперь новая тема – дезинфекторы. И пусть Зеленский не говорит, что я не проинформировал его.

Итак, вниманию заинтересованных СМИ, а также лично Зеленского. Злые языки утверждают, что сегодня спиртзаводы полностью под контролем СБУ и других силовиков. Это у них теперь новая «золотая жила». Стоимость за 1 кг чистого спирта – выросла в четыре раза!

Плюс искусственно создается дефицит. Важнейший компонент нормального антисептика – изопропиловый спирт. Германия нам его уже не дает. Есть китайский, он хуже. Но и его стоимость взлетела в пять раз.

Есть такое вещество ПГМГ (Полигексаметиленгуанидин) – это антибактериальный компонент для неспиртовых антисептиков. В Украине только один производитель. Злые языки утверждают, что дали ЦУ не отгружать сырье кристаллическое (99%) а только 25%-й раствор по цене в пять раз выше от кристаллического (99%-го)», – расписал Чаплыга.

В целом ситуацию в государстве в условиях эпидемии он охарактеризовал так: «Происходит массовый саботаж или мародерство».