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Верхушка украинской армии зарабатывает гигантские суммы на войне в Донбассе
Блок-посты на Донбассе приносят командованию украинской армии порядка 100 тысяч долларов в день. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, об этом говорят «компетентные люди» в силовых органах.
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«Две вещи – огромный бизнес. Говорят, блок-посты дают 100 тысяч долларов в день. Вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Кто от этого откажется?
Второе – удобный клапан прикрытия разграбления бюджета, махинаций и отсутствия реальных реформ», – заявил Червоненко.
Он также подчеркнул, что его источники в украинской армии признают, что Украина нарушает «Минские соглашения»: «Я случайно узнал сегодня от компетентных людей, что мы продвинулись, нарушая «Минские соглашения», на 15 населенных пунктов. Это называется «выравниванием».
Метки: Блокада Донбасса, Евгений Червоненко
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