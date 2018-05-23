Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Коррупция, Украина

Верхушка украинской армии зарабатывает гигантские суммы на войне в Донбассе


Блок-посты на Донбассе приносят командованию украинской армии порядка 100 тысяч долларов в день. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, об этом говорят «компетентные люди» в силовых органах.

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«Две вещи – огромный бизнес. Говорят, блок-посты дают 100 тысяч долларов в день. Вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Кто от этого откажется?

Второе – удобный клапан прикрытия разграбления бюджета, махинаций и отсутствия реальных реформ», – заявил Червоненко.

Он также подчеркнул, что его источники в украинской армии признают, что Украина нарушает «Минские соглашения»: «Я случайно узнал сегодня от компетентных людей, что мы продвинулись, нарушая «Минские соглашения», на 15 населенных пунктов. Это называется «выравниванием».

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