Верхушка Украины повышает тарифы и жирует – а население нищает

12.12.2018, Киев, Игорь Петров

После повышения тарифов на газ и услуги ЖКХ «Нефтегаз Украины» получает прибыль в 2-3 больше, чем размер субсидий для населения, и при этом субсидии сокращают. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Субсидии уменьшились на самом деле. Субсидии выдаются не на всю квартиру, не на всю горячую воду, а на социальную норму. Там, где газовые плиты, социальная норма -100 кВт, это меньше трех часов работы одного обогревателя. Это мизерная норма, и эти нормы в следующем году еще уменьшены. В бюджете заложены меньшие суммы на субсидии, чем в этом году, миллиардов на 15-16 меньше.

Но если посмотреть на прибыль «Нефтегаза», то она раза в 2-3 выше, чем размер субсидий. Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе.

И ни в одной стране, которая добывает газ, нет привязки внутренней цены к импортному паритету. Мы все-таки 70% добываем собственного газа», – сказал экономист.