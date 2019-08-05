05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина, Финансы
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Верхушке НБУ вручили повестки на допрос по делу о разграблении Укроборонпрома

По делу о выведении в офшоры средств Укроборонпрома сегодня членам правления Национального Банка Украины вручены повестки на допросы. Вызвана на допрос также и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая скрывается в Великобритании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети украинский юрист и экс-замглавы АП Андрей Портнов со ссылкой на источники своей юридической команды в НБУ.

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По словам Портнова, данное уголовное производство касается обстоятельств отмены Национальным Банком по указанию Петра Порошенко постановления о валютном контроле импортных операций Укроборонпрома и снятия любых ограничений на вывод украинских военных средств в зарубежные юрисдикции.

“Кроме противоправных решений функционеров НБУ, в этом деле должно быть также изучено, что именно государственный военный концерн покупал в 2016-м году на Сейшельских островах и ОАЭ для украинской армии”, – добавил Портнов.

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