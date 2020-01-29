Вернет ли Украина подарки русских царей и большевиков?

29.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если на Украине так обеспокоены борьбой с имперским и советским наследием, то следовало бы в первую очередь отказаться от территорий, полученных в прежние времена.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание рассказывает, как в Прилуках на Полтавщине украинские журналисты нагрянули в ресторан, оформленный в советском стиле.

Бдительная съемочная группа телеканала ТСН заявилась в этот ресторан и там, увидев интерьеры, тут же налилась праведным гневом. Журналистка строго вопрошает 20-летнюю администраторшу: «Что для вас Сталин?», показывая рукой на портрет Вождя. Девушка выкручивается, как может, хотя можно было бы честно сказать – «Сталин и Ленин создатели государства Украина».

Но это в России так можно говорить, а в нынешней Украине, стоит десять раз подумать и промолчать. Журналисты вызывают полицию, приезжает целая следственная группа, составляется протокол», – отмечается в публикации.

Издание задается вопрос: а чем, в итоге, закончится «декоммунизация» на Украине?

«Памятники Ленину уже все снесли. Что будут делать дальше? Было бы логично начать возвращать подаренное большевиками и коммунистами. Ленинские подарки – Малороссию от Луганска до Одессы, сталинские подарки – Закарпатье, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Потом подарки российских царей – чтобы и духа москальского небыло в Незалежной… Конечно, никто на Украине так делать не будет, потому что ее тогда не останется. По логике развития событий, будут просто сажать за красные звездочки, законом о декоммунизации это дозволяется», – резюмирует газета.