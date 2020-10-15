«Верни наши деньги!» – ветераны силовых органов взбунтовались против Зеленского

15.10.2020, Киев, Игорь Петров

Ветераны силовых органов Украины подали в администрацию президента петицию с требованием выполнить решение судов о повышении им пенсий.

Несколько десятков ветеранов-силовиков прошли от киевского Дома офицеров к офису президента Украины, где передали обращение к президенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пенсия силовика, ушедшего в отставку до 2018 года, составляет в среднем 4200 грн, ушедшего в отставку с 1 января 2018 года – порядка 12800 грн. Ветераны считают это нарушением своих прав, поскольку повышение пенсии предусмотрено законом, и пытаются добиться пересмотра своих пенсий в судебном порядке.

Несмотря на то, что во многих случаях суды выносили решения в пользу требований ветеранов, их решения не выполняются.

«Прошло два года, а решения судов не выполняются. Поэтому мы вынуждены снова, в пятый раз идти к президенту», – заявил заместитель председателя международного благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов “За справедливость” Владимир Тимофеев.

Выполнению принятых судебных решений препятствует министр обороны, поэтому ветераны требуют его отставки.

Ветераны подготовили ряд законопроектов, направленных на увеличение Пенсионного фонда за счет выведения денег из незаконного обращения.

«Мы работали в силовых структурах, знаем об этом криминальном обращении. Но, к сожалению, президент обратился к Верховной Раде лишь по одному из пунктов. Но не сказал, где взять деньги», – сказал Владимир Тимофеев.

По его словам, у каждого пенсионера-силовика государство украло от 50 до 80 тыс грн.

Ветераны рассчитывали встретиться с президентом Украины, но дождались только его представителя, который вышел к ним и принял у них их обращение.