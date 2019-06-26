«Верните Бандеру!». Киевский суд поставил на уши нацюковщину

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование столичных проспектов – Московского и Николая Ватутина – получивших имена националистов и пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича.

Инициатором иска выступил «Институт правовой политики и социальной защиты», возглавляемый правозащитницей Еленой Бережной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это решение вызвало негодование среди украинских националистов, выступавших за переименование. Так, депутат Верховной рады Сергей Высоцкий в своем блоге заявил, что отмена переименования – это первый шаг к «пророссийскому реваншу», который в полном масштабе развернется после парламентских выборов.

«Это только начало демонтажа именно украинского государства и восстановления государства малороссийского… Бандера с Шухевичем – только начало. Из-под нас выбивают стул антироссийского сопротивления и национальной борьбы, но веревка еще не затянулась на шее. Сейчас мы как раз находимся в момент зависания перед падением в петлю. Далее начнется атака на участников «Революции достоинства», армию и добровольцев. Судебные процессы против тех, кто оборонял страну 5 лет.

Из украинского военного будут пытаться сделать убийцу мирных людей. Из майдановцев – «фашиствующих молодчиков». Тех, кто может сопротивляться будут преследовать. А нацию убивать вирусом капитуляции. Этим будут заниматься «портновы» и «медведчуки» с помощью «богданов», – написал Высоцкий.

Депутат также считает, что новый президент Владимир Зеленский закрывает глаза на происходящее, потому что сам является «советским человеком».

«Ему 100% комфортно жить в денационализированном пространстве. Без всех этих дискомфортных вопросов национальной памяти, идентичности, исторической политики, языковой политики и другого глубинного государственного фундамента. Смартфон, видосик «95 квартала», «Сваты», «какаяразницанакакомязыке» и все в таком роде. Быстро и немудрено как шаурма.

И этим слепым пятном Зеленского, понимая его подсознательные желания, уже пользуются ловкие пацаны, которые действуют рационально. Тот же Портнов, Богдан и другие пассажиры рейсов из Москвы и Женевы», – негодует депутат.

Истерику Высоцкого поддержал в своем блоге его коллега по парламенту, депутат Николай Княжицкий.

«Что объединяет Бандеру, Шухевича и советского генерала Григоренко, которых хотят стереть из исторической памяти? Различные взгляды, судьбы, в значительной мере и ценности. Но все они были украинцами, которые мечтали о свободе украинского народа и боролись за нее. Чьи имена хотят вернуть улицам? Москвы, Ватутина, Жукова. Людей и городов, которые являются символами антиукраинской империи.

Кто хочет вернуть? К сожалению, представители антиукраинской части общества. Их меньшинство. Но через поддержку из России и инструменты гибридной войны они захватили власть в Украине. Руками и бюллетенями обманутых украинцев. Не случайно Зеленский говорит, что улиц Бандеры и Шухевича в Украине много. Забыли? Даже улиц Тараса Шевченко, по его мнению, много!

А пресс-секретарь Зеленского утверждает, что название улиц в Харькове – дело Кернеса. И так будет, если на этих выборах украинцы и дальше будут голосовать безответственно, под влиянием недоверия и ненависти, которые сеет оккупант, с безосновательной надеждой на неизвестные «молодые лица». Ибо уничтожение национальных символов – шаг к уничтожению нации и государства. Выключите телевизор, включите мозги и память об уничтоженных предках!», – написал Княжицкий.

С угрозами в адрес власти выступил также один из инициаторов скандального закона о декоммунизации, одиозный глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«После нелепого решения киевского окружного суда, его имя хотят сделать символом российского реванша в Украине. Люди, которые запустили этот процесс, очень ошиблись. Бандера станет началом их конца. Он – оголенный провод, по которому течет напряжение национальной воли. Поэтому лучше его не трогать», – пригрозил Вятрович.