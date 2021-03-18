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18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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«Верните Крым!» – горстка нацистских фриков осадила офис ОБСЕ в Киеве

Новости Украины

В Киеве под офисом ОБСЕ националисты устроили акцию с требованием открыть в Крыму специальную мониторинговую миссию.

Соответствующую видеозапись опубликовали в информационном агентстве «ASPI», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции приняло участие около двух десятков членов националистической организации «Ардис». Они поставили перед собой цель напомнить о «военных преступлениях» России в Крыму, а также инициировать дискуссию о необходимости открытия на полуострове международной специальной мониторинговой миссии – такой же, какая работает в Донбассе.

О требованиях рассказал организатор акции Юрий Федоренко.

«Наша организация считает, что было бы максимально целесообразно открыть специальную мониторинговую миссию в Крыму. И мы не понимаем, почему за семь лет этого не было сделано.

Я понимаю, что усилий нашей общественной организации будет для этого недостаточно, но кто-то должен начать говорить об этом. Кто-то должен хотя бы инициировать дискурс по данной тематике. Надеемся, что сегодняшняя акция станет началом такой дискуссии», – сказал он.


Митингующие держали в руках плакаты с портретом Владимира Путина и надписью «Гаага ждёт», «Путин – отвечать придётся», «Крым – это Украина», и другие. Также националисты объявили референдум 2014 года о присоединении Крыма к России «фейковым». Кроме того, с помощью проектора такие же изображения транслировались на стену ближайшего здания.

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