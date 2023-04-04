«Верните нам Ахтиар»: меджлисовцы требуют переименовать Севастополь

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Предложенный секретарем Совбеза Украины Алексеем Даниловым план по «деоккупации» Крыма, в котором он предлагает среди прочего переименовать Севастополь в «Объект №6», не подходит меджлисовцам.

Первоочередной задачей они считают возвращение Севастополю названия османской деревни, которая была на этом месте в XVIII веке.

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Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил главарь запрещенного в РФ экстремистского меджлиса, экс-депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Севастополь, «Объект 6». Люди категорически не согласны, люди просят, чтобы Севастополь был немедленно переименован в Ахтиар. Это историческое название того поселения, возле которого и на котором после завоевания Крыма Российской империей, развивался город, получивший название Севастополь», – сказал экстремист.

«Более того, это название Ахтиар было Севастополю присвоено в 1797 году императором Павлом. То есть русские императоры сами между собой не до конца были уверены, что они правильно называют это место Ахтиар Севастополем. Поэтому люди говорят, не надо ожидать – никаких «Объектов 6». Севастополь – Ахтиар, Ахтиар не может быть городом русской славы, Ахтиар – это крымско-татарский город в украинском Крыму», – заявил Чубаров