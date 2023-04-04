«Верните нам Ахтиар»: меджлисовцы требуют переименовать Севастополь

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 514
 
Дзен, Крым, Россия, Русофобия, Украина


Предложенный секретарем Совбеза Украины Алексеем Даниловым план по «деоккупации» Крыма, в котором он предлагает среди прочего переименовать Севастополь в «Объект №6», не подходит меджлисовцам.

Первоочередной задачей они считают возвращение Севастополю названия османской деревни, которая была на этом месте в XVIII веке.

Предложенный секретарем Совбеза Украины Алексеем Даниловым план по «деоккупации» Крыма, в котором он предлагает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил главарь запрещенного в РФ экстремистского меджлиса, экс-депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Севастополь, «Объект 6». Люди категорически не согласны, люди просят, чтобы Севастополь был немедленно переименован в Ахтиар. Это историческое название того поселения, возле которого и на котором после завоевания Крыма Российской империей, развивался город, получивший название Севастополь», – сказал экстремист.

«Более того, это название Ахтиар было Севастополю присвоено в 1797 году императором Павлом. То есть русские императоры сами между собой не до конца были уверены, что они правильно называют это место Ахтиар Севастополем. Поэтому люди говорят, не надо ожидать – никаких «Объектов 6». Севастополь – Ахтиар, Ахтиар не может быть городом русской славы, Ахтиар – это крымско-татарский город в украинском Крыму», – заявил Чубаров

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть