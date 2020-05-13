Верните нам работу! В Киеве под Кабмином бунт автоперевозчиков

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько сот человек вышли в Киеве под здание Кабмина на акцию протеста с требованиями возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Митинг организовали владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие пригнали свыше полусотни автобусов, заняв Европейскую площадь и перекрыв Крещатик, однако почти сразу освободили место для дорожного движения, откуда протестующие пошли под Кабмин пешком.

Среди плакатов были лозунги: «Почему транспорт Европы работает, а на Украине – нет?», «Мы хотим жить!», «Экономика без транспорта не работает», «Возобновите регулярные пассажирские перевозки».

При этом в ходе митинга не обошлось без провокаций. Сначала мужчина в вышиванке без маски пытался переместить внимание СМИ на себя, однако его пристыдили, обвинив в несоблюдении карантинных мер.

Другой нарушитель с потасовками и криком «Дай я стих прочитаю про Лавру» вырвал у митингующего заводилы микрофон, однако быстро был купирован из толпы правоохранителями.

При этом якобы после него у микрофонного усилителя осталась бесхозная сумка. Участники акции сначала отпрянули от находки, опасаясь провокаций и взрывчатки, однако опасный предмет тут же кто-то стащил.

«Мы выступаем за возобновление рынка пассажирских перевозок. Сохраним национальных перевозчиков – спасём экономику Украины! Слава предпринимателям! Слава транспортникам», – продолжал митинг ведущий.

Отметим, что по мнению самих же протестующих на акцию прибыло огромное количество полиции и Нацгвардии. Впрочем, столкновений с митингующими зафиксировано не было.