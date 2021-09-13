Верните обратно СССР, или Как Грузия оказалась на пороге вымирания

13.09.2021 10:58 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

После распада Советского Союза Грузия, к сожалению, оказалась не единственной республикой, которой не удалось сохранить стабильность в условиях полнейшего политического и экономического хаоса. За годы обретения так называемой независимости и суверенности бывшая советская республика, променяв свое беззаботное будущее на «европейские ценности», столкнулась с целым рядом проблем: провалом в экономике, утратой контроля над бывшими автономиями – Абхазией, Южной Осетией, с полным фиаско в сфере культуры, спорта и так далее.

О бедственном положении бывшей советской республики можно говорить безустанно, но сейчас мы с вами остановимся на демографическом кризисе, который становится для страны реальной катастрофой.

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На днях грузинские демографы сообщили, что страна осталась без естественного прироста населения. По их подсчетам, количество умерших в Грузии в 2020 году превысило число новорожденных.

«Впервые с 2007 года число умерших в Грузии превысило число новорожденных. Если в 2019 году естественный прирост составлял 1637 человек, то в 2020 году в этой графе — минус 4 017. По данным на 2020 год, количество вступивших в брак людей примерно на 7 тысяч меньше, чем в 2019 году — 16 359 человек», – говорится в заявлении демографов.

Цифры говорят сами за себя. Сегодня, по официальным статистическим данным, в Грузии проживает чуть более 3,5 млн. человек. Разумеется, и тут данные преувеличены. Всем памятно, какую роль играют голоса «мертвых душ» на выборах в любом государстве. Это ведь они в некой степени помогают правящим группировкам удержаться у кормила власти.

Стоило бы у грузинских политиков поинтересоваться, а, как это получилось, что в так усердно проклинаемом ими Советском Союзе в Грузии, по данным за 1980 год, проживало 4,5 миллионов человек, в 1989 году численность населения приближалась к 5,5, а сегодня скатилась аж до 3,5 миллионов?

Возникает вполне закономерный вопрос, куда испарилась половина населения? Получается, что, обретя свою «независимость» и «суверенность», бывшая советская республика подрастеряла 2 милилона человек.

«Снижение рождаемости в Грузии было ожидаемым, я писал об этом еще 10 лет назад, так как сократилось поколение девочек. Если до 90-х годов рождалось около 90 тысяч детей в год, то в 90-е годы эта цифра уменьшилась почти вдвое. У Грузии и так не было потенциала для увеличения рождаемости, а ковид все это усложнил еще больше. Предполагаю, что показатель рождаемость не особо изменится и в будущем. В ближайшие 8-10 лет ожидается сокращение рождаемости, сократится и численность населения, во всяком случае, нас не станет больше, чем есть сейчас», — говорит демограф Гия Меладзе.

При этом, по его словам, количество разводов в бывшей советской республике растет ежегодно, распадается каждый третий брак. По прогнозам Меладзе, в будущем количество разводов может вырасти до катастрофичных масштабов и достигнуть 50%.

Разумеется, пандемия ежедневно уносит жизни 50-100 сограждан, но не надо, как говорится, все беды списывать на COVID-19.

Акушер-гинеколог Национального медицинского центра в Тбилиси Софо Тамазашвили уверяет, что большая часть женщин решили повременить с беременностью из-за коронавирусной угрозы.

«Очень многие женщины воздерживаются от беременности. Или планируют сделать перед беременностью прививку. При этом некоторые боятся вакцинироваться», — объяснила она.

Есть, конечно, доля правды в словах акушера-гинеколога, но и здесь она чуток приукрасила. Первые отголоски пандемии, обнаруженной в Китае, были зафиксированы пару лет назад, а грузинские демографы бьют тревогу аж с 2007 года, трубя на каждом углу о том, что страна вымирает.

Почему ни один из них не взглянул правде в глаза и не обмолвился о самой главной причине. Сегодня экономика Грузии пребывает в достаточно бедственном положении, большая часть населения бежит в страны Европейского союза в поисках куска хлеба. А очутившись в той же самой Европе, они начинают понимать, что их возвращение в Грузию равносильно погружению в болото, выхода из которого просто нет! К сожалению, мировая история знает много примеров, когда народы и созданные ими государства в одночасье сошли с политической сцены и канули в Лету.

Пока грузинские гастарбайтеры горбатятся на европейских дядь и теть, на их место уже нашлась замена. Ни для кого не секрет, что сегодня в пока что грузинский регион Аджария финансовые средства широким потоком поступают именно из Турции. В этом уголке помимо турецких гостиниц, кафе и баров во всю отстраиваются и мечети. Граждане Турции, которые приезжают сюда под видом разных бизнесменов и инвесторов, скупают все движимое и недвижимое имущество, а после, взяв под ручку членов семьи, и сами же перебираются на временное или постоянное проживание.

Сегодня у самого мало-мальски образованного или даже самого деградированного человека может возникнуть вполне закономерный вопрос, а что будет, если Грузия своевременно не свернет с пути демографического кризиса? Представители какой нации заселят территорию той страны, которая оставила свой след в истории человечества?