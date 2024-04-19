«Верните русскому языку официальный статус!» – Народное собрание Гагаузии обратилось к Кишинёву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутаты Народного собрания Гагаузии обратились к парламенту Молдовы с инициативой о придании русскому языку статуса языка межнационального общения на всей территории Республики Молдова.

В своём обращении гагаузские парламентарии ссылаются на закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии, где официальными языками на территории автономии провозглашаются молдавский, гагаузский и русский языки, а переписка с органами управления Молдовы осуществляется на молдавском и русском языках.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Русский язык исторически служил и служит связующим звеном между различными этническими группами нашего общества. Он является средством коммуникации, взаимопонимания и межнационального общения в Республике Молдова», – говорится в заявлении Народного собрания Гагаузии.

Гагаузские парламентарии ссылаются на признание Конституционным судом «устаревшим» закона о функционировании языков на территории Молдавской ССР от 1989 года. По их мнению, это ключевой момент, который требует нового подхода к регулированию языковых вопросов в Молдове.

Придание русскому языку официального статуса на территории Молдовы будет, по мнению Народного собрания, «выражением взаимного уважения к различным языковым и культурным традициям граждан страны, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания в нашем многонациональном обществе».

Депутат парламента от партии «Действие и солидарность», ветеран молдавской политики и главный идеолог русофобского курса официального Кишинёва Оазу Нантой заявил по этому поводу на чистом русском языке:

«Единственным языком межнационального общения в Молдове является официальный румынский язык. Всё остальное от лукавого».

Нантой

Отметим, что статус румынского языка в качестве языка межнационального общения не закреплён ни в одном действующем законе Республики Молдова.