«Вернём доверие Запада!» – в Киеве призвали найти «крота» в Зе-кабинете и внедрить своего в Кремле

03.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинской военной разведке пора внедрять своих людей в политическое руководство РФ, а также устроить облаву на шпионов в киевском правительстве.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Первая угроза – это незавершенное дело «Вагнер-гейта». Мы понимаем, что в высших эшелонах украинской власти есть российский крот. И пока мы этого крота не выявим и не выкинем оттуда – ни доверия западного мира, ни внутренняя стабильность в украинской власти не будет достигнута», – пожаловался депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Олег Синютка.

В свою очередь, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что украинской разведке надо работать на опережение.

«Такой формат, как диверсии, провокации, аресты – так действуют спецслужбы РФ. Я знаю непосредственно Патрушева. Это их установка, они так докладывают Путину, что Украина готовит диверсантов на территории Крыма, Донецкой, Луганской областях. Это их методы провокационной работы.

Но каким образом надо их опровергать? Во-первых, выявлять их заранее, на опережение. Это задание сегодня для разведки – выявлять не только то, что он публично говорит, а что реально готовится», – рассуждает украинский генерал.

«Разведка должна на более далёких подступах владеть ситуацией о том, что делается в политическом руководстве, офисе Путина, в ФСБ, у Патрушева, в СНБО, например, в других структурах – ГРУ, Генштабе. Для того, чтобы выявить заранее эти провокации, все оперативные действия предупредить, легализовать, показать миру, что это готовится. И тогда мы предупредим и оперативными, и информационными, и политическими способами без реальных жертв. Не допустить взрывов, не допустить провокаций, чтобы выиграть в этой большой, мощной оперативной войне», – разошёлся Маломуж.