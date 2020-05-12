«Вернём Крым через 2 года!» – украинский генерал протёр штаны на 15 западных форумах

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина, пусть и поэтапно, но очень скоро вернет Крым через некую свободную экономическую зону в рамках возможного нового мирового порядка.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно возможно [возвращение Крыма]. Единственно, мы должны честно говорить, что это дело не ближайшего месяца или ближайшего года, но ситуация в мире меняется. Я не открою тайну, но есть наработки, которые производились различными странами мира. Уже давно формируется новая модель мирового порядка», – туманно рассуждает Маломуж.

По его словам, у каждого времени – свой вызов. «В 70-е годы прошлого столетия были приняты Хельсинские соглашения – это был вызов того времени. Сегодня новые вызовы – глобальное противостояние, глобальное противодействие коронавирусу», – открыл Америку генерал.

Он сообщил, что «передовые страны «решили выйти на новую модель согласования, на мирный процесс урегулирования тех проблем, которые есть в мире».

«И одна из моделей, о которой я как участник многих форумов слышал – а этих форумов было более 15 за 2,5 года в Вашингтоне, Берлине, Лондоне – представляет собой решение критических для мира проблем на общем уровне. Вопрос Крыма критический и для Украины, и для России. Она должна будет играть по общим правилам. И тогда мы решим вопрос Донбасса, и точно так же возобновим [украинский] статус Крыма», – доложил Маломуж.

На всякий случай «стратег» не исключил некоего «переходного этапа»: когда в Крыму под единым мировым форматом открывается свободная экономическая зона, которая будет украинской. «Мы переименовываем статус Крыма, переводим его на поддержку Украины, и Крым можем, таким образом, поэтапно вернуть», – возвестил генерал.

По его словам, в России растет противостояние, растут региональные и экономические проблемы с учетом падения цен на нефть… которые, кстати, уже выросли до вполне приемлемых для России значений.

«На этом Союз распался – на падении энергоресурсов. И в этой ситуации Путин имеет какие-то границы. Я рассчитываю, что за 2-3 года при таких позитивных направлениях Крым может быть возвращен, но при активной позиции Украины», – бодро резюмировал украинский генерал.