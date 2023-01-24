Вернём Крым и сразу в НАТО – боевик ВСУ

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 20:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Условием ускоренного вступления Украины в НАТО по типу Швеции и Финляндии будет захват всех отошедших территорий, включая Крым и Донбасс.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава общественной лиги Украина-НАТО, ныне офицер ВСУ Сергей Джердж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Условием ускоренного вступления Украины в НАТО по типу Швеции и Финляндии будет захват всех...

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В ходе беседы радиоведущий напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может стать членом альянса после победы над Россией.

«И здесь вопрос – что считать победой, какую форму победы воспримут в НАТО?», – спросил он.

Джердж однозначно ответил, что это выход на границы Украины 1991 года.

«С Крымом, с Донбассом, со всем остальным. Как только мы этого достигаем, тогда те критические моменты снимаются, какие там ещё как-то кто-то пытается использовать. Поэтому – это путь в НАТО дорогой Швеции, Финляндии, я бы сказал, ускоренный, после нашего выхода на границы государства.

Однако, чтобы это сделать, нужно уже сегодня сотрудничать. НАТО делает нам ту поддержку, которую бы эта организация сделала для стран, которые входят в НАТО. Я говорю об уровне оружейного обеспечения, я не говорю о солдатах, там отдельные подразделения, однако многое делается для нашей поддержки, и мы благодарны нашим партнёрам», – трепался ВСУшник.

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