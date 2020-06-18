Вернём Победу! Запад объявил России войну в самой худшей форме – генерал Христофоров

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции в сегодняшних геополитических реалиях объединились со странами бывшего прогитлеровского блока для объявления СССР равносильным Третьему Рейху.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федераций, заявил бывший начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует отметить, что столкновение держав по вопросу значимости той или иной стороны в Победе зародилось не вчера и даже не в последнее десятилетие. На самом деле, все это началось с началом Холодной войны, когда бывшие союзники стали расходиться в оценках результатов Второй мировой войны.

Страны Запада стремятся умалить вклад СССР в Победу и подчеркнуть свой собственный. Победа в этом противостоянии оказалась на стороне того, кто более искусен в вопросах массовой пропаганды, особенно усилиями средств массовой информации и киноиндустрии. Наиболее показательным в этом отношении является американский фильм «Спасти рядового Райана». Очевидно, что наша сегодняшняя задача принципиально изменить данный тренд.

Современная западная политическая повестка напоминает холодное противостояние в самой худшей форме: она ставит в центр сюжет – о двух тоталитаризмах, от которых проистекает все зло ХХ века. Цель концепции «равенства тоталитаризмов» не просто умалить вклад СССР, но и ретроспективно лишить нашу страну определённой ей истории, гаранта послевоенного миропорядка», – заявил Христофоров.

Он добавил, что страны бывшей гитлеровской коалиции сегодня пытаются отбелить себя, а страны, внёсшие небольшой вклад, подыгрывают им в этом.

«Почему так происходит в эпоху глобализации, как говорят эксперты: «в коллективной памяти усиливается начало этноцентризма, когда собственная нация объявляется жертвой, а вся ответственность за тёмные страницы, включая Холокост, перекладывается на других, на Гитлера и на Сталина».

Рука об руку с этноцентризмом идёт коллективный нарциссизм в оценки вклада той или иной страны в событиях Второй мировой войны, который подразумевает зацикленность на собственных заслугах – явных, а скорее всего и вымышленных, и игнорирование заслуг другой страны.

Мы видим, как государства, входящие во время Второй мировой войны в антигитлеровскую коалицию, сегодня совместно с бывшими странами-союзниками нацисткой Германии ведут информационную кампанию, направленную на нивелирование роли Советского Союза в Победе над германским агрессором.

При этом, утверждают, что СССР наравне с нацисткой Германией несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны и является агрессором, а не потерпевшей стороной. Поэтому Россия как правопреемница Советского Союза, должна, по их мнению, нести ответственность, за преступление тоталитарного режима», – рассказал Христофоров.

Он добавил, что целью российской внешней политики в этой информационной войне на поле исторической памяти является связь всего постсоветского пространства воедино и укрепление статуса России как главного победителя нацизма, гаранта мира и ведущей мировой державы.