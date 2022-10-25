«Вернусь из Польши, подпишу новый контракт на фронт» – обменянная нацистка из «Азова»

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Новости Украины

Взятая в плен на территории «Азовстали» в Мариуполе и вернувшаяся по обмену Виктория Обидина из нацистского полка «Азов» (официально числилась медсестрой) намерена опять подписать контракт, чтобы вернуться в зону боевых действий.

Об этом она заявила в эфире «Радио НВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обидина пожаловалась на условия пребывания после пленения.

«Нас кормили три раза в день, воду нам привозили со ставка, иногда попадались мальки. Когда в августе цвести вода начала, то с привкусом тины. Медицинской помощи нам не оказывали. Только по самому необходимому могли уколоть, это уже крайний случай. А так, если ты заболел, то помощи не было. Кормили, это была какая-нибудь каша с камнями, мусором, без соли. Мы в жили в двухместных камерах, где-то четыре на пять метров, нас жило одиннадцать человек, воздуха не было, у нас на стеклах были щиты железные и в них просверлены дырочки. Это единственный воздух, который к нам поступал», – рассказала Обидина.

Она уточняла, что в Еленовке физическому воздействию не подвергалась.

«В основном было моральное давление. В Еленовке девочек не трогают, рукоприкладства нет, но морально, конечно…мальчиков там физически, а мы это все слушаем Последний раз я знаю, что они (оставшиеся украинские военнопленные – ред.) находились в Еленовке, но так как колонию будут законсервировать, потому что там нет отопления, то всех вывозили в Россию и распределяли по разным колониям, а дальнейшее местонахождение никого не знаем», – сказала нацистка.

Она добавила, что, как только навестит родственников в Польше, вернется на Украину, чтобы подписать новый контракт.

«Конечно ,хотелось бы продолжить служить, но к сожалению, у меня не получится уже, нужно ехать к дочке. Пока что поеду в Польшу к доченьке, к родственникам, к маме, к отчиму. А потом, конечно, я вернусь назад и, если будет такая возможность, я снова подпишу контракт», – добавила Обидина.