«Вернусь полковником или покойником»: Вучич о предстоящей встречи с Путиным

23.11.2021  16:41 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Вопрос объемов поставок и цены на газ будет самым главным на предстоящих переговорах президентов России и Сербии.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос объемов поставок и цены на газ будет самым главным на предстоящих переговорах президентов...

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«С большой надеждой я жду встречи с Путиным. Я должен признать, что я волнуюсь. Много всего. У сербов есть одно изречение: я едва живой, пока не пройдет эта встреча. Я вернусь в Сербию или как полковник, или как покойник. Все зависит от ответа президента Путина», – сказал Вучич.

Он пояснил, что для сохранения темпов роста экономики Сербии необходимо нарастить объемы поставок российского газа, но при этом его страна не сможет платить за него по ценам, которые сложились сейчас в Европе.

«Президент Путин всегда проявлял понимание по отношению к нам и в более трудных обстоятельствах. Надеюсь, что в этот раз он поймет нас и по вопросу цены и объемов поставок газа», – сказал Вучич.

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