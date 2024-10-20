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Через десять с половиной лет после исторического воссоединения Крыма с Россией в Киеве начали о чем-то догадываться. Например, о том, что вернуться пить кофе на ялтинской набережной на броне натовских танков — идея столь же утопическая, как и озеленение Луны в обозримом будущем. Что главная битва за Крым должна произойти не на полях сражений, а в головах людей.

По такому случаю в пресс-центре одной из киевских медиапомоек состоялась презентация «результатов комплексного социологического исследования», проведённого Киевским международным институтом социологии по заказу виртуального «постпредства президента Украины в АРК» и Фонда «Партнёрство за сильную Украину». «Исследование» было проведено в рамках работы очередной шайки грантоедов, осваивающих «вопросы когнитивной деоккупации Крыма», подъедающихся от щедрот постпредства и включающей в свои узкие ряды медийщиков, «вчэных» и прочих «экспертов с мировым именем», у которых напрочь отбито чувство брезгливости.

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Заявлено, что презентация должна раскрыть глаза украинской хунты и экспертной «спильноты» на то, как украинское общество воспринимает процесс «деоккупации» Крыма и выявление основных проблем, связанных с «реинтеграцией полуострова» в издыхающее фашистское недогосударство Украина.

До самого конца презентации сохранялась интрига, каким макаром «исследователи» проводили опросы крымчан, кто в них участвовал, а также репрезентативность опроса. Как выяснилось, средства на «исследование» были выделены из фондом «Партнерство за сильную Украину « (ФПСУ) — донорской программой, финансируемой правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В общем, «уважаемыми людьми, которые не соврут».

Далее, выяснилось, что ни одного true-крымчанина в опросе не участвовало. Вместо них грантоеды выделили две фокус-группы из числа проживающих на Украине крымских татар, а также различных лишенцев из числа крымских уезжантов, осевших в южных, восточных и центральных областях Украины.

Отдельно порадовало упоминание мониторинга украинских ТГ-каналов, где также собирались «авторитетные мнения крымчан». С другой стороны, ну откуда ещё, кроме как от знаменитого информационного агентства «Одна Баба Сказала» киевские грантоеды могли получить «мнение крымчан по вопросу деоккупации полуострова»?

Теперь, когда прояснилась методология «исследования», совершенно не вызывает изумления вступительное слово «постпредки в АРК» Тамилы Ташевой, заявившей о желании 90% «громадян» вернуть Крым в родимый свинарник, с угодливым напоминанием, что «деоккупация Крыма» входит в пятый пункт «формулы мира Зеленского», что само по себе воодушевляет, вооружает, мотивирует, и тыры, и пыры…

Впрочем, ничего другого от дармоедки Ташевой, представляющей Зеленского в кольцах Сатурна, и только за это допущенной до корыта с помоями повышенной жирности, ждать не приходится.

В свою очередь, представительница владельца корыта с питательными помоями, Анна Онищенко, руководитель Фонда «Партнёрство за сильную Украину», подчеркнула важность «исследования» «для понимания динамики процесса реинтеграции».

Заметьте: реинтеграции нет, а динамика процесса налицо! Не говоря уже о понимании…

Впрочем, ещё в начале сентября, когда «изучение вопроса когнитивной деоккупации Крыма» находилось на этапе «осмысления», уже слышались тяжелые официальные вздохи, открыто свидетельствовашие, что процессы не будут легкими и займут немало времени.

В частности, заместитель Ташевой по информационной политике, Евген Бондаренко, пессимистично заметил, что «когнитивная деоккупация Крыма» может занять и десять лет, и даже жизнь целого поколения, и при этом натыкаться на многочисленные подводные камни. Притом, что существование украинского недогосударства находится в жесточайшем цейтноте, когда думать надо о спасении собственных шкур, а не о дележке шкур неубитых медведей.

Обслуживающий интересы Банковой социолог и глава КМИС Антон Грушецкий был сдержанно-оптимистичен и говорил о «когнитивной деоккупации» так, будто Крым уже завтра упадет в потные ладошки Зеленского, а уже сегодня вечером ему надо бежать на Банковую с докладом — с чего начинать.

Судя по заявлениям на сходняке, могучее «исследование» было проведено с постыдной поспешностью — с 31 июля по 9 августа 2024 года. Зато на мониторинг ТГ-каналов было потрачено полгода — с 1 февраля по 31 июля 2024 года. Из чего следует, что грантоеды получили денежки за высиживание жопо-часов за чтением «телеги», а остальное было выполнено по остаточному принципу.

Выводы «экспертов» по «деоккупации», тем не менее, заметно отличаются от тех, что бытовали ещё пять-семь лет назад. Кто-то догадался, что угрожать крымчанам люстрациями, расправами, конфискациями и депортациями — значит заранее обрекать и без того безнадежное дело на провал, да ещё и лишний раз маргинализировать контору. Поэтому в октябре 2024 года «деоккупанты» взяли курс на смягчение процесса возвращения в родной свинарник.

И вот до чего они договорились:

«В украинском информационном пространстве не хватает информации о Крыме, а уровень осведомлённости жителей материковой части Украины, включая крымских татар, о полуострове низкий».

Что неудивительно, с учетом работы непрерывной мозгопромывочной машины, во главу которой поставлен изнурительный телемарафон.

«В украинском обществе нет единого мнения о будущем статусе Крыма в составе Украины».

Видимо, потому, что укропчиков больше волнует наступление холодов, людоедская могилизация, хроническое безденежье и полная безнадега впереди.

«Большинство респондентов выражают оптимизм относительно «деоккупации» Крыма в течение ближайших пяти лет, но молодёжь менее оптимистична в краткосрочной перспективе, и для них деоккупация полуострова менее важна».

Сей пункт, похоже, минут за 10 придуман командой КВН Кривого Рога, чтобы добавить каплю позитива в мрачный прогноз.

«Относительно сроков проведения выборов в местные органы власти Крыма, почти половина опрошенных считает, что выборы должны состояться после полного восстановления безопасности. Однако значительная часть респондентов готова к более быстрым выборам сразу после окончания военного положения. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на длительную оккупацию, украинцы считают демократические процедуры важными и стремятся сохранить демократическое устройство даже в сложных условиях».

Команда КВН Криворожья продолжает генерировать креативы.

«Образование играет ключевую роль в процессе реинтеграции Крыма, это признают как эксперты, так и обычные граждане. Большинство респондентов поддерживают упрощённое поступление в высшие учебные заведения Украины для крымской молодёжи».

Этот пункт заиграет новыми красками, если вспомнить, что в «европейской Украине» власти планируют закрыть большинство вузов по причине хронического недофинансирования и ликвидации наиболее наукоемких отраслей промышленности в процессе реформирования в «аграрную сверхдержаву».

«Относительно кадрового обеспечения образовательного процесса в Крыму после деоккупации, лишь 22% респондентов настаивают на полной замене всех учителей, руководителей учреждений, чиновников в сфере образования и тому подобное. Вместо этого 34% предлагают уволить только руководителей учреждений и чиновников (если они не совершали преступлений), а 40% считают необходимым ограничиться увольнением только чиновников в сфере образования».

«Респонденты исследования подчеркивают важность индивидуального подхода к вопросу коллаборационизма, поскольку необдуманные действия могут заложить основы новых проблем в Крыму».

«Большинство украинцев считают, что жители Крыма, которые во время оккупации получили российские паспорта, сделали это вынужденно, без реального выбора. В то же время остается значительная доля людей, которые не соглашаются с такой трактовкой».

«Относительно наказания за сотрудничество с оккупационной администрацией, большинство украинцев поддерживают строгие меры против чиновников, судей и силовиков, а также работников медиа. Однако, в случае работников служб чрезвычайных ситуаций и коммунальных служб, большинство выступает против наказаний. Сфера образования и культуры вызывает противоречивые мнения: большинство поддерживает наказания для руководителей и преподавателей гуманитарных дисциплин, тогда как к обычным педагогам относятся более снисходительно. Что касается предпринимателей и медиков, значительная часть респондентов считает, что их не следует наказывать, особенно если речь идет об обычных работниках».

«Украинское общество стремится к компромиссным решениям в вопросах памяти, декоммунизации и исторического наследия. Оно готово хранить память о прошлом, но делать это таким образом, чтобы избежать новых конфликтов в будущем».

Пункты с 6 по 10 вышибают «сльози на очах», но только среди незамутнённых индивидов, поскольку в Крыму прекрасно видят метания бесноватого криворожского фюрера и его шайки, зубодробительные сценки из жизни украинских городов и предместий, а, кроме того, только склеротики забыли чеканную формулу днепропетровского бандита-коломойца Бориски Филатова, сказанного в адрес жителей мятежных регионов Украины: «Обещайте им все что угодно — вешать будем потом».