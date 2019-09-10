Вернут – не вернут: у экс-министра обороны Украины раздвоение в голове

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Если катера, захваченные в ходе провокации ВМСУ в Керченском проливе, ещё в презентабельном состоянии, то Россия их вернёт, однако такой исход якобы сомнителен.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» с заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что есть все основания, чтобы их вернуть, но я не забыл, во что превратились наши корабли, которые были захвачены. Они были полностью ободраны и разграблены.

В таком виде они нам их не вернут, потому что это будет стыд на весь мир.

Если они их сохранили – другое дело, но у меня на этот счёт большие сомнения», – не может определиться Кузьмук.

Напомним, украинские «бронекатера», собранные на заводе Петра Порошенко, вместо брони были оснащены простыми стальными листами.